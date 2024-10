Mentre aspettiamo novità, c'è un altro gioco annunciato per Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 ha al momento più videogiochi annunciati che novità sulla console stessa, perché giusto oggi è arrivata la conferma di un nuovo titolo che arriverà sulla prossima console di Nintendo.

Come riporta The Gamer, tra i videogiochi di Switch 2 ci sarà anche Yooka-Replaylee, che accompagnerà la release su piattaforme PlayStation e Xbox.

Advertisement

Della release del platform che ripropone Yooka-Laylee (uscito già su Switch tramite Amazon), platform ispirato a Banjo-Kazooie, in versione rivista e corretta ha parlato il team di sviluppo, lasciando intendere che arriverà anche sulle console Nintendo attuali e future.

Annunciato in precedenza per PC, l'ultimo trailer di Yooka-Replaylee ha finalmente confermato il suo arrivo anche su PlayStation, Xbox e una piattaforma Nintendo. Tuttavia, è interessante notare che nel comunicato stampa non si parla esplicitamente di Nintendo Switch, bensì solo di "Nintendo", accompagnato da un'emoji che strizza l'occhio, rendendo chiaro l'accenno al Switch 2.

Yooka-Replaylee non è neanche il primo gioco che è stato già annunciato per Nintendo Switch 2.

Il primo titolo annunciato è stato My Time at Evershine. Seguito di My Life at Portia, il proverbiale "cozy game" che ovviamente è uscito anche su Nintendo Switch , è stato annunciato ufficialmente dallo sviluppatore Pathea Games, che ha svelato di essere impegnato anche nella versione dedicata alle «future piattaforme Nintendo non ancora annunciate». Anche Devolver Digital è pronta a lanciare i suoi prossimi titoli su Switch 2.

E mentre noi stiamo aspettando l'annuncio di Switch 2, sono già passati 8 anni da quando siamo venuti a conoscenza di Switch per la prima volta, che all'epoca conoscevamo come "NX".

A parte qualche leak con tanto di foto, le informazioni ufficiali latitano, anche se è plausibile che gli sviluppatori (per non dire che è certo al 100%) abbiano già da un po' in mano i devkit per creare videogame destinati a Switch 2.