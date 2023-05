Mega Sconti MediaWorld: offerte imperdibili fino al 31 maggio

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "Mega Sconti", che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 31 maggio, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la Bose Soundbar 300, che attualmente potete portarvi a casa a soli 319,99€, rispetto agli usuali 499,99€ di listino, con uno sconto del 36% e un risparmio reale di 180€.

La Bose Soundbar 500, con il suo design elegante e sottile, si distingue per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente e di integrarsi armoniosamente con la maggior parte delle smart TV.

Advertisement

Questa soundbar si avvale dell'acclamata tecnologia audio Bose, assicurando un suono cristallino e potente, impreziosito da bassi profondi e dettagli audio nitidi. La compatibilità con l'audio surround della Bose Soundbar 500 permette di collegarla a diffusori supplementari, creando così un sistema audio completamente immersivo a 360 gradi.

La Bose Soundbar 500 è dotata di connettività Wi-Fi e Bluetooth, permettendo di ascoltare la musica in streaming direttamente dai dispositivi mobili o dai più popolari servizi di streaming, come Spotify e Amazon Music. Un altro punto di forza di questa soundbar è la sua funzionalità di controllo vocale, resa possibile grazie alla compatibilità con assistenti vocali quali Amazon Alexa e Google Assistant. Ciò consente di gestire la riproduzione musicale, di regolare il volume e di eseguire molte altre operazioni senza l'uso di un telecomando.

Leggi anche Soundbar per gaming | Le migliori del 2023

Se state cercando dei prezzi convenienti per acquistare i vostri prodotti preferiti, sappiate che Mediaworld ha molto da offrirvi! I loro prezzi sono tra i più bassi della rete e, per di più, stanno promuovendo l'iniziativa "Mega Sconti" che offre tantissimi prodotti scontati, tra cui le migliori TV gaming. Vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, a cui potete accedere tramite il link sottostante.

Ma non è finita qui: ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete direttamente nella nostra area dedicata del sito. Non perdete l'occasione di risparmiare sui vostri acquisti online e rimanere sempre aggiornati grazie a noi!