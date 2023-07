MediaWorld Summer Tech: la migliore tecnologia per la tua estate con sconti incredibili!

La famosa catena di elettronica Mediaworld propone questo weekend una super promozione chiamata "Summer Tech", che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 20 luglio, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN90B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 887.99€, rispetto al prezzo di listino di 999€.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN90B si distingue per il suo spettacolare pannello Neo QLED 4K di 55 pollici, gestito dal processore Neural Quantum 4K che, sfruttando algoritmi avanzati di Deep Learning, riesce a perfezionare ogni scena visualizzata. Inoltre, il potente sistema di AI Upscaling 4K assicura che ogni dettaglio sia riprodotto con la massima nitidezza.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN90B è dotata di un sistema di retroilluminazione d'avanguardia che consente di raggiungere una resa cromatica straordinariamente ricca e precisa. Il contrasto è più profondo e i dettagli sono incredibilmente nitidi. Inoltre, questa TV definisce un nuovo standard nel campo dell'alta gamma dinamica con il Quantum HDR 32X.

Quando si tratta di gaming, la smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN90B eccelle con un basso input lag e supporta le tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1. La smart TV offre inoltre altre tre porte HDMI 2.0 e include alcune opzioni specialmente pensate per i videogiocatori, tra cui una frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 120Hz.

