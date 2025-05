Quando esce il primo trailer di Max Payne Remake? «È nelle mani di Rockstar»

Tra i numerosi progetti attualmente in sviluppo presso Remedy non possiamo ovviamente ignorare Max Payne 1 & 2 Remake, rifacimento dei capolavori sparatutto in terza persona pubblicati nei primi anni 2000.

Da allora i diritti della saga passarono in mano a Rockstar Games, che proseguì la storia del celebre detective divenuto vigilante con un terzo capitolo, pur non rivelandosi particolarmente memorabile come i primi due episodi.

Proprio nelle scorse ore Remedy ha confermato che sta facendo grandi progressi sullo sviluppo di Max Payne Remake, ma allo stesso tempo gli autori di Alan Wake 2 (che trovate su Amazon) hanno ammesso di avere le mani legate sulla diffusione di ulteriori dettagli.

Come riportato da RockstarINTEL, il CEO Tero Virtala ha avuto modo di rispondere ad alcune domande dei suoi azionisti, una delle quali chiedeva se avremmo visto il primo trailer di Max Payne Remake nel corso del 2025.

Virtala ha ammesso di non poter attualmente rispondere a questa domanda, dato che la decisione finale non spetta a Remedy:

«Max Payne Remake sarà pubblicato da Rockstar Games: tutta la comunicazione e il marketing è nelle loro mani e non faremo alcun commento al riguardo».

Sarà dunque Rockstar Games a decidere se e quando pubblicare il primo trailer di Max Payne Remake: l'unica reale responsabilità di Remedy è assicurarsi di sviluppare un videogioco all'altezza delle aspettative.

Sappiamo bene che Rockstar ama prendersi fin troppo tempo prima di pubblicare trailer ufficiale, considerando che è già passato più di un anno dal primo trailer di GTA 6: speriamo ovviamente che il remake di Max Payne non debba avere tempi di attesa così longevi.

Per il momento sappiamo che Remedy e Rockstar Games stanno lavorando a stretto contatto: l'obiettivo è realizzare «un remake eccellente» che possa ovviamente essere ben accolto dal mercato e diventare un successo commerciale.

Ma prima di vederlo in azione potrebbe volerci ancora un po' di tempo: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.