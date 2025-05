Il ritorno di GTA 4 sarebbe una vittoria per tutti i fan

Tra l’hype per GTA 6 e il recente secondo trailer che ha infiammato il web, Rockstar potrebbe avere in serbo un altro colpo di scena: un remaster/porting di GTA 4.

La notizia è arrivata nelle scorse ore dal noto insider Tez2, che ha svelato come il progetto sarebbe in sviluppo da oltre un anno e potrebbe essere rilasciato già entro la fine del 2025.

La voce si è diffusa rapidamente sui social, dove i fan si sono lasciati andare a un’ondata di entusiasmo e nostalgia.

In molti sperano di poter tornare presto a vivere la storia di Niko Bellic, protagonista di una delle esperienze più cupe e mature della saga. Con il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) posticipato al 2026, questo remaster potrebbe colmare l’attesa e al contempo riaccendere l’interesse per il brand.

Tra i commenti più frequenti su X, si leggono frasi come «Spero arrivi questo autunno, sarebbe perfetto prima di GTA VI!» oppure «Lo compro al day one, non me lo perdo per nulla al mondo».

C’è anche chi si chiede se il gioco uscirà a prezzo pieno come un titolo di nuova generazione, ma l’entusiasmo generale sembra superare ogni preoccupazione.

D’altra parte, GTA 4 è sempre stato un titolo amatissimo, nonostante sia spesso oscurato dalla fama travolgente del suo seguito, GTA 5.

Il tono più realistico e malinconico dell'avventura di Niko ha lasciato un segno profondo nei fan, che oggi vedono nel possibile remaster un sogno che si realizza.

Se questo remaster si concretizzerà davvero, Rockstar potrebbe compiere una delle mosse più intelligenti degli ultimi anni: risvegliare l’amore per un titolo sottovalutato e, allo stesso tempo, nutrire l’attesa per GTA 6 con un’esperienza carica di valore narrativo.

Senza contare che pare che Rockstar si stia preparando a "riportare in vita" anche Max Payne 3, in vista dell'imminente remake dei primi 2 capitoli sviluppato da Remedy.