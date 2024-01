Max Payne 3 diventa "next-gen", grazie ai fan

Max Payne tornerà prossimamente con i remake del primo e del secondo episodio, ma è ora il momento di parlare nuovamente del terzo capitolo.

Dopo Control (trovate la Ultimate Edition su Amazon) e il recente Alan Wake 2, i Remedy sono infatti al lavoro sui rifacimenti dei primi due capitoli della serie di Max.

Dopo che qualcuno ha dato a vita a un fan remake di Max Payne 2 in Unreal Engine 5, è il momento di un nuovo regalo dei fan.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder 'nmslMDSXXX' ha appena rilasciato un imperdibile HD Texture Pack per Max Payne 3.

Questo pacchetto pesa circa 12 GB e mira a migliorare la maggior parte degli oggetti e delle superfici del gioco.

Come ha fatto notare il modder, alcuni materiali continueranno ad avere le loro texture vanilla, ma secondo nmslMDSXXX era impossibile migliorarli tutti perché il gioco non può permettersi texture di qualità superiore.

Quindi, a quanto pare, si tratta di un problema del motore base e non di una mancanza di volontà.

In ogni caso, se volete rigiocare a Max Payne 3 in chiave "next-gen" e quindi con una grafica sensibilmente migliorata, potete scaricare l'HD Texture Pack - ovviamente in forma gratuita - da questo indirizzo.

Questo HD Texture Pack dovrebbe essere compatibile con tutti gli altri pacchetti disponibili per il gioco, che male non è.

Ricordiamo che i remake di Max Payne 1 e 2 saranno pubblicati per PS5, PC e Xbox Series X/S in un unico pacchetto, anche se non c'è ancora una data di uscita.

Se dovessero infatti arrivare ulteriori aggiornamenti da Remedy relativamente ai remake (e non quelli fatti in casa dai fan), vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, lo scrittore maledetto di Remedy sarà il prossimo sopravvissuto di Dead by Daylight, che tra poco accoglierà Alan Wake in gioco.