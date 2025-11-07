Dopo anni di silenzio quasi assoluto, BioWare torna a parlare di Mass Effect 5 (titolo provvisorio) in occasione dell’N7 Day, rassicurando i fan: il gioco non è stato cancellato, è vivo e continua a prendere forma negli studi canadesi. A dirlo è Mike Gamble, executive producer della saga, che ha voluto dissipare ogni dubbio dopo mesi di speculazioni e voci di corridoio che davano il progetto come sospeso o addirittura archiviato. Le sue parole, pubblicate sul blog ufficiale di BioWare, parlano chiaro: “Il prossimo Mass Effect è in sviluppo, e sia EA che BioWare restano pienamente impegnate nel raccontare nuove storie in questo universo.”

Gamble ha ammesso che gli ultimi anni sono stati “incredibilmente intensi” per lo studio, alle prese con ristrutturazioni interne, tagli di personale e la difficile chiusura del ciclo di Dragon Age: Dreadwolf. Ma ora, afferma, il team è “completamente concentrato su Mass Effect”, lavorando su nuove meccaniche, ambientazioni e — come sottolinea ironicamente lo stesso produttore — “molte storie d’amore da costruire”. Un dettaglio che fa sorridere i fan, ma che conferma come la componente narrativa e relazionale, da sempre centrale nella saga, rimarrà intatta anche nel prossimo capitolo.

Prodotto in caricamento

Nonostante la conferma, le parole di Gamble non lasciano spazio a illusioni: il gioco è ancora lontano dal rilascio. Dopo il teaser trailer mostrato ai The Game Awards 2020 e qualche artwork diffuso negli anni successivi, BioWare non ha più condiviso nulla di concreto, segno che lo sviluppo è ancora nelle sue fasi preliminari. È quindi plausibile che Mass Effect 5 arrivi solo sulla prossima generazione di console, con il futuro hardware di Xbox come piattaforma di riferimento, lasciando indietro Series X|S e PS5.

Parallelamente, Gamble ha anche confermato che il franchise vivrà una nuova incarnazione televisiva: una serie Amazon ambientata dopo la trilogia originale, che racconterà una storia inedita ma ambientata nello stesso universo narrativo. Un progetto che, secondo il produttore, sta procedendo bene nella fase di scrittura e che potrebbe riaccendere l’interesse del grande pubblico verso il marchio.

Per ora, dunque, non resta che attendere. Ma il messaggio di BioWare è chiaro: Mass Effect non è morto. È soltanto in silenziosa gestazione, e quando tornerà a mostrarsi, promette Gamble, “sarà un’esperienza straordinaria da condividere con i fan”. Una promessa che pesa come un macigno, specie dopo il deludente epilogo di Andromeda, e che obbliga BioWare a un ritorno in grande stile. La galassia, a quanto pare, è pronta a risvegliarsi di nuovo.