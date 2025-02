Marvel's Spider-Man 3 punta ancora su Peter Parker: «Non starà in panchina»

Probabilmente ci vorranno ancora diversi anni prima di poterlo vedere in azione, ma pare che Insomniac abbia già iniziato a preparare i primi piccoli passi per lo sviluppo di Marvel's Spider-Man 3.

Considerando che stiamo parlando di uno dei franchise di maggior successo per PlayStation, la notizia sembrava quasi del tutto scontata, ma gli appassionati saranno felici di sapere che non dovranno dire addio al loro protagonista.

Se la storia del secondo capitolo (che trovate su Amazon) lasciava intendere che sarebbe stato dato molto più spazio a Miles Morales d'ora in avanti, pare che anche Peter Parker continuerà a ricoprire un ruolo molto importante e continuerà a essere giocabile.

In un'intervista rilasciata a The Direct, l'attore Yuri Lowenthal — voce di Peter Parker nel videogioco Insomniac — ammette di non poter dire molto su Marvel's Spider-Man 3, ma conferma che il protagonista continuerà a lanciare ragnatele a lungo:

«Ci sono molte poche cose che posso dire su questo gioco, ma in qualche modo sei finito sull'unica cosa che posso rispondere: sì, Peter non se ne è andato. Farà parte del prossimo gioco e non sarà costretto a stare in panchina, ve lo prometto».

Una notizia che farà sicuramente piacere ai fan storici e a chiunque fosse preoccupato che Peter fosse pronto a ritirarsi per lasciare la scena a Miles: possiamo solo attendere di saperne di più sul prossimo progetto per capire se potremo aspettarci un gameplay simile a Marvel's Spider-Man 2 o se Insomniac modificherà ulteriormente la formula di gioco.

Che qualcosa si stesse muovendo per il terzo capitolo della saga era già apparso evidente dopo un annuncio di lavoro pubblicato nelle scorse settimane, ma adesso possiamo dire che si attende soltanto il reveal ufficiale.

E per quanto riguarda invece Marvel's Wolverine? Al momento le ultime novità non sono affatto incoraggianti: l'avventura di Logan potrebbe saltare anche il 2025.