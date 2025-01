Marvel’s Spider-Man 3, forse qualcosa si muove

Insomniac Games potrebbe essere già al lavoro su Marvel’s Spider-Man 3, stando a una nuova offerta di lavoro recentemente pubblicata.

Sebbene i dettagli sul gioco siano ancora scarsi, le speculazioni sono già numerose, alimentate dal successo dei titoli precedenti e dai fili narrativi lasciati in sospeso in Marvel’s Spider-Man 2 (che trovate su Amazon).ù

Del resto, Insomniac ha confermato di considerare conclusa la storia del sequel, nonostante alcune indiscrezioni avessero fatto pensare il contrario.

Ora, un annuncio di lavoro per un Senior UX Researcher presso il laboratorio UX di Insomniac Games a Burbank sembra confermare che il progetto sia già in fase di produzione iniziale (via Game Rant).

Questo professionista avrà il compito di guidare il processo di ricerca per un titolo AAA, un chiaro segnale che Insomniac è già in movimento verso il futuro della sua saga.

Oltre al sequel principale, si vocifera da tempo di un possibile spin-off con Venom come protagonista. Questo titolo, descritto come un "mezzo-sequel" di Marvel Spider-Man 2, potrebbe arrivare già quest’anno, almeno secondo i dettagli emersi dalla fuga di dati del 2023.

Tuttavia, se queste voci fossero vere, è improbabile che lo spin-off sia il titolo menzionato nell’offerta di lavoro, dato che si troverebbe già in una fase avanzata dello sviluppo.

Un’altra possibilità è che il progetto in questione sia legato a un nuovo capitolo della serie Ratchet & Clank, con un'ipotetica uscita nel 2029.

Tuttavia, considerando l’attuale focus di Insomniac sull’espansione del suo universo Marvel, sembra più probabile che il titolo in questione sia proprio Marvel's Spider-Man 3.

Questo, senza contare anche che Marvel’s Wolverine è in lavorazione da anni, con un’uscita prevista per il 2025 o 2026. A tal proposito, lo scorso settembre Insomniac Games ha annunciato che utilizzerà la tecnologia di PS5 Pro per offrire una versione migliorata del gioco basato sul mutante della Casa delle Idee.