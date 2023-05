Marvel's Spider-Man 2 sarà davvero in co-op? Risponde Insomniac

Nelle ultime ore si è diffusa velocemente una possibile aggiunta che ha entusiasmato i fan dell'Uomo Ragno: la nuova esclusiva PS5, Marvel's Spider-Man 2, avrebbe potuto aggiungere una modalità cooperativa.

Il sequel di Marvel's Spider-Man (trovate l'edizione GOTY su Amazon) vedrà infatti come protagonisti sia Peter Parker che Miles Morales: un'idea che, teoricamente parlando, avrebbe rappresentato l'occasione perfetta per introdurre il gioco in co-op.

L'idea sembrava essere stata anticipata proprio dall'attore che interpreta Miles Morales, che si era detto convinto che Insomniac potesse perfino averla già annunciata.

Data la natura di queste voci, alcuni fan hanno dunque deciso di rivolgersi direttamente agli sviluppatori per capire se fosse davvero prevista una modalità cooperativa in Marvel's Spider-Man 2.

La risposta di Insomniac Games, arrivata direttamente dal loro profilo ufficiale Twitter, è risultata purtroppo negativa:

«No! È un'avventura epica in single player!»

Niente da fare dunque per chi sperava di combattere il crimine insieme a un amico: Marvel's Spider-Man 2 è destinato a restare una produzione pensata esclusivamente per giocatori singoli.

È probabile però che ci saranno delle fasi in cui gli utenti dovranno utilizzare contemporaneamente le abilità di entrambi gli eroi per superare le fasi più complicate, in maniera simile a quanto già accadeva nel primo capitolo con alcuni alleati di Spider-Man.

Resta anche in piedi la possibilità che si tratti di un modo di sviare l'attenzione del pubblico e tenere intatto l'effetto sorpresa, magari proprio in vista del PlayStation Showcase.

Considerando però che Insomniac avrebbe potuto anche non rispondere al quesito, tale ipotesi appare al momento improbabile: vi terremo comunque aggiornati in caso di ulteriori novità sulla vicenda.

Lo studio di sviluppo ha già annunciato di essere particolarmente orgogliosa del lavoro realizzato, svelando l'intenzione di voler rendere Marvel's Spider-Man 2 «il loro miglior gioco di sempre».

Anche Jim Ryan si è espresso in modo entusiasta, svelando che si tratta di una produzione realizzata «senza compromessi».