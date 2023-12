Marvel's Spider-Man 2 può essere tuo con il 13% di sconto su Amazon!

Amazon sorprende tutti con un ottimo sconto su Marvel's Spider-Man 2 per PS5. Immergetevi nell'avventura dell'uomo ragno a un prezzo incredibile di solo 69,49€, ben il 13% in meno rispetto al prezzo originale!

Marvel's Spider-Man 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco, acclamato dalla critica, è un vero e proprio capolavoro per gli amanti dei supereroi e dei videogiochi. È la scelta ideale sia per i fan accaniti di Marvel, sia per gli appassionati di giochi d'azione e avventura.

Con non uno, ma due Spider-Man - Peter Parker e Miles Morales - esplorerete una New York ricca di attività in un titolo a mappa aperta mozzafiato. Godetevi ore di esplorazione e avventura, immedesimandovi nei panni dei tuoi supereroi preferiti, in un gioco che abbina una trama coinvolgente a sorprendenti colpi di scena!

