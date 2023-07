Marvel's Spider-Man 2 potrebbe essere bandito in una regione specifica

Sembra che anche Marvel's Spider-Man 2 possa rivelarsi uno dei tanti prodotti inaccessibili nella regione mediorientale: come riportato da eXputer, la prossima avventura dell'Uomo Ragno potrebbe essere stata infatti bandita.

I preordini per la seconda avventura di Spider-Man (potete prenotarla su Amazon) sono ormai partiti da diversi giorni per gli utenti italiani, ma nella regione mediorientale erano stati aperti soltanto recentemente.

Eppure, pochissime ore dopo la loro apertura, è stato segnalato che la pagina ufficiale PSN di quel territorio ha improvvisamente chiuso ogni possibile preordine, rimuovendo perfino la data di lancio e le classificazioni di età.

A rendere il tutto ancora più bizzarro vi è anche la testimonianza di un utente che era riuscito a preordinare il titolo, ma che dopo aver contattato il supporto ufficiale di PlayStation ha ricevuto prontamente un rimborso.

Ogni indizio sembrerebbe dunque suggerire che Marvel's Spider-Man 2 sia stato bandito nella regione mediorientale, anche se senza alcun comunicato ufficiale è difficile capire cosa abbia portato a questa decisione.

L'ipotesi più probabile sarebbe la presenza di contenuti legati alla comunità LGBTQ+, un argomento che aveva già portato in tempi recenti a un altro ban per un'esclusiva PS5: quello di Final Fantasy XVI.

Per il momento non è ancora arrivato alcun dettaglio ufficiale o conferma al riguardo, anche se il tempismo non può che aver scatenato speculazioni e diversi campanelli d'allarme: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più, ma per il momento vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Fortunatamente non ci sarà alcun problema di questo tipo per il nostro paese: vi ricordiamo che da domani potrete perfino preordinare il bundle PS5 in edizione limitata, ma segnaliamo che le relative scocche e il DualSense saranno acquistabili anche separatamente.

Un annuncio che è stato accompagnato anche da uno spettacolare story trailer, che ci anticipa il pericolosissimo esordio di Venom.