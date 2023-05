Marvel's Spider-Man 2 non è il gioco più popolare di PlayStation Showcase, a quanto pare

Marvel's Spider-Man 2 si è rivelato indubbiamente uno dei giochi protagonisti del PlayStation Showcase 2023: non solo si tratta di una delle esclusive PS5 più attese, ma è anche uno dei pochi titoli che ha deciso di mostrare il suo gameplay.

Il sequel della prima avventura di Peter Parker (trovate l'edizione GOTY su Amazon) vedrà Spider-Man alle prese con Venom, con l'inclusione dell'iconica tuta simbionte in grado di conferirgli una nuova forza incredibile, ma rendendolo anche gradualmente più aggressivo.

Tutti dettagli che abbiamo visto nel trailer gameplay dedicato ma che, stando ai primi dati ufficiali, pare non sia stato il più popolare tra i fan.

L'analista Benji-Sales su Twitter ha infatti compilato un'interessante lista delle visualizzazioni dopo 24 ore dei principali giochi mostrati al PlayStation Showcase, segnalando che Marvel's Spider-Man 2, pur avendo totalizzato la bellezza di 12.2 milioni di visualizzazioni, si è piazzato solo al secondo posto.

Pare infatti che a destare più curiosità sia stato Marathon, il nuovo sparatutto PvP di Bungie e primo gioco realizzato dalla compagnia in seguito all'acquisizione da parte di Sony.

L'aspetto sicuramente curioso è che a totalizzare il maggior numero di visualizzazioni sia stato un titolo che, pur facendo tecnicamente parte dei PlayStation Studios, non è un'esclusiva PS5: Marathon arriverà infatti anche su Xbox Series X|S, come sottolineato da un post di Xbox in cui ha "preso in giro" l'evento.

Metal Gear Solid Delta si è invece dovuto accontentare del quarto posto con 2.8 milioni di visualizzazioni, mentre Assassin's Creed Mirage ha guadagnato il terzo posto in classifica con 3 milioni di visualizzazioni.

Se consideriamo che Marvel's Spider-Man 2 e Marathon hanno ottenuto più di 4 volte le visualizzazioni dal terzo gioco più popolare, appare evidente che siano stati proprio questi due titoli a dominare la conferenza. Tuttavia, l'amichevole — anche se, forse, ancora per poco — Spider-Man di quartiere dovrà impegnarsi di più per conquistare la vetta.

Se volete rivedere il trailer di Marathon, o se vi servisse semplicemente un ripasso di tutti gli annunci svelati durante l'evento, nel nostro recap di PlayStation Showcase trovate tutti gli annunci e i filmati svelati.