Marvel's Spider-Man 2 non avrà DLC narrativi: è ufficiale

Sembra proprio che Marvel's Spider-Man 2 non seguirà la strada del suo predecessore: Insomniac Games considera completa la campagna dell'ultima avventura di Peter Parker e Miles Morales e sta già pensando al futuro della saga.

In contemporanea con l'annuncio ufficiale del porting su PC dell'esclusiva PS5, svelato proprio poche ore fa, gli sviluppatori hanno infatti confermato che non ci sarà alcun tipo di DLC narrativo per questa produzione.

Advertisement

La notizia arriva quasi "nascosta" all'interno dello stesso comunicato ufficiale pubblicato su PlayStation Blog, dove viene confermato che di fatto la campagna del secondo Spider-Man può considerarsi ufficialmente conclusa:

«Sebbene non siano previsti nuovi contenuti narrativi per Marvel’s Spider-Man 2, la versione PC include tutti i contenuti post-uscita realizzati finora, tra cui la Nuova partita+, costumi e varianti extra, funzioni aggiuntive della modalità foto e tanto altro».

Non dovrebbe esserci dunque alcuna edizione "GOTY" o "Complete" di Marvel's Spider-Man 2, fattore che avrebbe motivato la decisione di portare il secondo capitolo su PC forse un po' prima del previsto (se preferite giocarlo su PS5, lo trovate su Amazon).

Di sicuro l'annuncio avrà colto molti fan di sorpresa: recentemente un update aveva sbloccato per errore il menù per gli sviluppatori, tramite il quale sembrava essere emerso un DLC.

Ma non solo: il doppiatore di Venom aveva ammesso di aver registrato molte più frasi per il suo personaggio in Marvel's Spider-Man 2, suggerendo il possibile arrivo di un'espansione dedicata all'amatissimo anti-eroe.

Che Insomniac Games abbia deciso di cancellare ogni possibile espansione per dedicarsi completamente a un capitolo spin-off, magari dedicato proprio a Venom sulla scia di quanto fatto per Miles Morales?

Di sicuro gli sviluppatori in passato avevano sottolineato di essere aperti a questa proposta, ma è ancora presto per capire quali siano gli effettivi piani del team di sviluppo.

Vi terremo aggiornati come sempre non appena ne sapremo di più: nel frattempo, se avevate deciso di frenare il vostro acquisto in vista di DLC, adesso non avete più scuse per non recuperare questa produzione.