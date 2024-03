L'ultimo update di Marvel's Spider-Man 2 svela l'arrivo di un DLC

Poche ore fa Marvel's Spider-Man 2 ha dato ai giocatori la possibilità di tornare nuovamente nella New York dei due Arrampicamuri che, stando ad alcune informazioni scovate al suo interno, potrebbero avere altri villain da combattere.

Da ieri l'update 1.002.000 è disponibile per tutti i giocatori del titolo Insomniac Games, e porta all'interno di Marvel's Spider-Man 2 il New Game+ insieme a tanto altro. Son stati introdotti nuovi costumi sbloccabili regolarmente, nuove funzionalità aggiunte per la modalità fotografica (perfette anche con i nuovi costumi), e nuove funzionalità di accessibilità come le audiodescrizioni e gli screen reader, adatti ovviamente ai giocatori ipovedenti.

E, come riporta IGN US, l'aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2 sembra aver rivelato accidentalmente un'imminente espansione.

Con l'update, i giocatori hanno scoperto di poter accedere a un menu di gioco di sviluppo che sblocca le impostazioni per oggetti, nemici e salute. Una svista di Insomniac Games che è stata prontamente sistemata, ma che ha dato comunque il tempo ai giocatori più attenti di scoprire qualcosa.

Qualcuno ha infatti scopertto quello che potrebbe essere il prossimo arco narrativo di un contenuto scaricabile, chiamato "Beetle Villain Arc". C'erano alcune opzioni tra cui scegliere, tra cui "Bettle Janice Intro", che svela l'identità di questo misterioso antagonista.

Janice Lincoln è la figlia del mafioso con super poteri Tombstone, che appare come un antagonista in Marvel's Spider-Man 2. Nei fumetti, Janice alla fine diventa Beetle, un supercriminale che indossa un'armatura per combattere gli eroi Marvel.

Beetle non appare nel gioco, ma questa svista coincide con le informazioni emerse dal leak di Insomniac Games di qualche tempo fa, pertanto è lecito pensare che sia un contenuto reale che prima o poi arriverà.

