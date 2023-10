Marvel's Spider-Man 2, i fan adorano il costume simbionte

Da pochi giorni i fan hanno potuto iniziare a divertirsi con una delle esclusive PS5 più attese di sempre: Marvel's Spider-Man 2 ha migliorato quanto fatto dal suo predecessore, introducendo anche il pericolosissimo Venom nell'universo costruito da Insomniac.

Il conflitto contro il simbionte rappresenta dunque uno dei temi centrali della nuova avventura di Spider-Man (la trovate su Amazon), grazie anche alla presenza del costume simbionte, uno dei più iconici di tutta la serie a fumetti e che ci mostrerà un Peter Parker sempre più aggressivo.

Come i fan ben sapranno, non si tratta ovviamente di un semplice costume di colore nero, ma lo Spider-Man di quartiere sta sostanzialmente indossando lo stesso simbionte, provocando un legame molto forte e permettendogli di accedere a un set di abilità totalmente unico.

Dexerto riporta le testimonianze di molti fan che hanno già avuto la possibilità di giocare approfonditamente Marvel's Spider-Man 2 e che hanno apprezzato proprio questo piccolo dettaglio, sottolineando che gli sviluppatori sono riusciti a fare in modo che il costume sembrasse davvero vivo.

Non vedremo infatti solo, banalmente, uno Spider-Man vestito di nero, ma il costume simbionte è animato e restituisce la sensazione che Peter stia a tutti gli effetti indossando un alieno.

Un dettaglio, insieme al look scelto per Marvel's Spider-Man 2, che ha reso secondo diversi appassionati la migliore versione del costume simbionte mai realizzata da molti anni nei videogiochi, battendo anche quella altrettanto iconica de Il Regno delle Ombre per la generazione PS3 e Xbox 360.

Una produzione che, ironicamente, è ormai diventata di proprietà dei rivali di casa Xbox dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, ma dato che la licenza è ormai scaduta da tempo resta da capire se effettivamente potrebbe tornare in vita su Game Pass oppure no.

Nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 abbiamo sottolineato che è ad oggi uno dei migliori videogiochi disponibili per i fan dell'universo Marvel, con una buona storia e un sistema di combattimento migliorato.

Pur non essendo obbligatorio scaricarla, ricordiamo che già dal day-one è stata resa disponibile una nuova patch: scopriamo che cosa cambia nella nostra notizia dedicata.