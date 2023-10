Marvel's Spider-Man 2 ha un "omaggio" ai fan dei giochi PS2

Insomniac Games ha finalmente lanciato Marvel's Spider-Man 2, disponibile da oggi, un gioco pieno zeppo di chicche e curiosità a tema.

Il gioco è infatti pieno di omaggi a film e fumetti, inclusi anche riferimenti ai vecchi giochi dedicati all'Arrampicamuri.

Di recente, qualche fan si è accorto che il celebre meme dei due Spider-Man che si indicano è presente nel gioco.

Ma non solo, visto che a quanto pare nel gioco c'è un cameo di un personaggio tagliato dal film animato Across the Spider-Verse.

Ora, come riportato anche da TheGamer, il nuovo titolo Insomniac nasconde un palese omaggio al tie-in originale di Spider-Man 2 del 2004, tratto dal film di Sam Raimi.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Il gioco PlayStation 2 prevedeva una missione casuale chiamata "Hospital Run" durante la quale si dovevano trasportare i civili feriti negli ospedali in un tempo prestabilito, salvando quindi gli innocenti.

19 anni dopo, la storia si ripete: durante una delle prime missioni principali, dovrete salvare J. Jonah Jameson da una limousine intrappolata nella sabbia, a causa della furia di Sandman.

Non è in buona forma, quindi lo dovete trascinate sulle vostre spalle e dondolare fino all'ospedale, adagiandolo su una trave dove i primi soccorritori si affrettano a portarlo dentro (mentre urlerà di essere stato rapito da quella minaccia di Spider-Man).

Fortunatamente non c'è un timer come ai tempi della PS2, tanto che ci sono altre missioni di questo tipo sparse per la città, che riportano in auge i vecchi ed eroici salvataggi di Hospital Run.

Ma non solo: da poco Insomniac ha confermato anche che il New Game+ non sarà disponibile su Marvel's Spider-Man 2 al lancio, ma arriverà con un aggiornamento successivo.

Infine, vi ricordiamo che sul portale eBay potete acquistare il bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2 a un prezzo davvero molto interessante.