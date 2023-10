Spider-Man 2 ha un personaggio tagliato dallo Spider-Verse

Insomniac Games è pronta al lancio di Marvel's Spider-Man 2, disponibile da oggi, sebbene a quanto pare stanno uscendo altre informazioni sul gioco, specie sui personaggi presenti.

Il titolo PS5 (che potete fare vostro su Amazon) sarà infatti pieno di omaggi al mondo di Spider-Man, tanto che i fan non se li faranno di certo scappare.

Advertisement

Ora, dopo che qualche fan si è accorto che il celebre meme dei due Spider-Man che si indicano è presente nel gioco, è tempo di un'altra scoperta niente male.

Come riportato anche da TheGamer, Spider-Man 2 non si tufferà a capofitto nello Spider-Verse come i film, ma a quanto pare c'è un cameo di un personaggio tagliato proprio da Across the Spider-Verse.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Uno dei nuovi oggetti da collezione del gioco sono Spider-Bot provenienti da altre dimensioni, segnando la prima volta che i giochi toccano davvero lo Spider-Verse e lo hanno reso parte del canone dell'universo Insomniac.

Una volta raccolti tutti i 42 Spider-Bot di New York, riceverete una telefonata da Ganke, che vi dirà di sapere chi ha lasciato i bot in giro per New York.

Una volta raggiunta la posizione inviata da Ganke sulla mappa, vedrete un esagono viola sul muro che assomiglia esattamente a quelli che Miguel e il resto della Spider Society usano per viaggiare attraverso le dimensioni in Across the Spider-Verse.

Dall'altra parte del portale c'è Delilah, un personaggio che doveva apparire in Across the Spider-Verse come barista del Bar Senza Nome, ma che è stato tagliato dal film.

Delilah dirà sarcasticamente che «siamo tutti salvi» ora che Spider-Man è qui, prima che Peter o Miles chiedano chi sia.

Poi, a sorpresa, dirà: «Possiamo sempre contare su di te per fare la cosa giusta», il che è un po' strano visto che lavora nel bar frequentato dai cattivi, ma ci sta.

Infine, nella parte migliore del cameo, Delilah menziona anche Miguel O'Hara, ossia Spider-Man 2099.

Il portale poi si chiuderà, lasciando Spider-Man (e i fan) con molte domande, con la speranza di vedere altri contenuti dello Spider-Verse nei giochi futuri.

Restando in tema ragni, da poco Insomniac ha confermato anche che il New Game+ non sarà disponibile su Marvel's Spider-Man 2 al lancio, ma arriverà con un aggiornamento successivo.

Per concludere, vi ricordiamo che sul portale eBay potete acquistare il bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2 a un prezzo davvero molto interessante. Approfittatene ora prima che vada esaurito.