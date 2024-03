Marvel Rivals è il nuovo gioco gratis della Casa delle Idee

Poco fa, Marvel Games ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo videogioco dedicato ai suoi eroi di punta: stiamo parlando di Marvel Rivals.

Lasciando da parte titoli come Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon) il nuovo progetto della Casa delle Idee sembra davvero diverso.

Già le prime informazioni trapelate nelle scorse ore lasciavano intendere qualcosa che si allontana drasticamente dai progetti dedicati a Cap e soci.

Così come anche il recentemente annunciato Marvel 1943: Rise of Hydra, altro titolo che sembra aver guadagnato le attenzioni dei fan Marvel di tutto il mondo, specie quelli appassionati di Captain America e Black Panther.

Si tratta di un nuovo sparatutto di eroi PVP a squadre 6v6 di NetEase Games e Marvel Games per Steam ed Epic Store.

Il gioco sarà totalmente free-to-play e una prima Closed Alpha è in arrivo a maggio.

L'Alpha test conterrà 12 eroi tra cui Black Panther, Spider-Man, Magneto e Magik.

Marvel Rivals è attualmente in sviluppo presso NetEase Games, con un'uscita prevista solo su PC, via Steam ed Epic Store (non è stata annunciata una versione console al momento in cui scriviamo).

Da quello che è possibile capire dal primo trailer ufficiale - visionabile poco sopra - il gioco sembra ispirarsi palesemente all'ormai celebre Overwatch, nonostante la visuale in terza persona.

La trama è incentrata sullo scontro tra Doctor Doom e la sua controparte del 2099, che ha provocato una forte instabilità nel Multiverso.

Il gioco include una miriade di eroi della scuderia fumettistica, tra cui Iron Man, Spider-Man, Black Panther, Hulk, Rocket, Groot, Scarlet Witch, Storm, Magik e tantissimi altri ancora, affiancati all'idea di un videogioco multiplayer.

Ricordiamo che oltre al già citato Marvel 1943: Rise of Hydra, sono attualmente in lavorazione Marvel's Iron Man, Marvel's Wolverine, Black Panther e Marvel's Blade, quest'ultimo in lavorazione negli studi Arkane.