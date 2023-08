Mario + Rabbids Sparks of Hope, l'atteso DLC con Rayman ha una data di uscita

Mario+Rabbids Sparks of Hope è stata una piacevole sorpresa e, al contempo, ha confermato il successo dell'idea geniale che debuttò su Nintendo Switch alcuni anni fa.

Il gioco di Ubisoft ha un lungo percorso di contenuti aggiuntivi, che era già stato annunciato in precedenza, incluso nell'edizione completa con tutti i DLC disponibili su Amazon.

Insieme a nuove arene, personaggi e varie aggiunte di gameplay, i contenuti aggiuntivi hanno dato molto a Mario + Rabbids Sparks of Hope come dimostrato dall'ultimo contenuto.

Ma, senza nulla togliere a quello che Ubisoft Milano aveva in serbo per il suo titolo, il DLC dedicato a Rayman è senza dubbio il più atteso.

E ora sappiamo finalmente quando potremo provarlo, perché Nintendo e Ubisoft hanno mostrato un nuovo trailer con la data di uscita:

«Rayman è tornato ed è l'ospite speciale in una nuova dimensione misteriosa: lo studio di Opera Siderale TV!», racconta Nintendo nella descrizione del trailer.

Il DLC sarà separato dalla trama del gioco principale, in cui i giocatori potranno prendere il controllo di Rayman, Rabbid Peach e Rabbid Mario mentre si trovano su Space Opera Network, uno studio televisivo "pieno di oggetti di scena e easter egg".

Per altro la storia vedrà il ritorno in scena del Fantasma, uno dei precedenti antagonisti di Mario + Rabbids Kingdom Battle (e tra i preferiti del creative director Davide Soliani), che ora gestisce lo studio televisivo in cui sono ambientate le avventure di Mario, dei Rabbid e di Rayman.

Tutta questa bellezza inserita nel DLC Rayman in the Phantom Show per Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 30 agosto.

Nel frattempo vi consigliamo di recuperare il titolo originale che, nella nostra recensione, abbiamo definito non solo «un degno seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ma anche e soprattutto un gioco pieno di inventiva, di contenuti, di buone idee.»