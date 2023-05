Mario+Rabbids Sparks of Hope, ecco il teaser del nuovo DLC

Mario+Rabbids Sparks of Hope è stato una piacevole sorpresa, nonché una conferma, dell'idea geniale che esordì su Nintendo Switch qualche anno fa.

Il cammino di contenuti aggiuntivi del titolo di Ubisoft è molto lungo ed era già stato annunciato, anche grazie all'edizione comprensiva di tutti i DLC che potete trovare su Amazon.

Dopo l'esordio alla fine dello scorso anno, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Mario+Rabbids Sparks of Hope continua a dare motivi ai giocatori per tornare nei suoi splendidi paraggi.

Uno dei titoli di Ubisoft che hanno reso l'azienda fiera negli ultimi tempi, in attesa del vociferato open world di Star Wars che sembra stia per arrivare.

Nel frattempo sarà il momento, tra un po', di tornare su Mario+Rabbids Sparks of Hope per godere dei nuovi contenuti.

Lo ha fatto intendere proprio Ubisoft in un tweet:

The Last Spark Hunter è il nome del nuovo DLC dello strategico con Mario e i folli conigli di Ubisoft.

In precedenza era stato detto che il DLC presenterà un nuovo nemico da combattere su un nuovo pianeta. Stando al brevissimo teaser di oggi, sembra che i giocatori finiranno per dover esplorare i Melodic Gardens.

Mario + Rabbids Sparks of Hope aveva già ricevuto il suo primo DLC, Tower of Doooom, a marzo. In quel contenuto aveva fatto il suo debutto Madame Bwahstrella, con la sua strampalata missione assegnata a Mario, Rabbid Peach e agli altri.

Dopo The Last Spark Hunter, che al momento non ha una data di uscita ufficiale, il titolo di Ubisoft avrà un ulteriore contenuto aggiuntivo, il più atteso. Quello con protagonista Rayman, che segnerà un ulteriore crossover tra i mondi di Nintendo e Ubisoft.

Nell'attesa i giocatori possono godersi i tanti giochi gratis di Nintendo Switch, e gli ultimi sono legati proprio a Mario.