Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition a meno di metà prezzo! Imperdibile!

Siete pronti a intraprendere un'avventura galattica come nessun'altra, accanto a alcuni dei personaggi più amati del mondo videoludico? Allora non perdete questa opportunità imperdibile! Mario + Rabbids Sparks of Hope, che ha riscosso un enorme successo tra i fan e la critica, è ora disponibile su Amazon a meno di metà prezzo!

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa a Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,99€, rispetto al prezzo consigliato di 60,99€, con uno sconto del 51%. Rispetto all'edizione base, questa Cosmic Edition include la raccolta Prestigio galattico, che offre tre skin per armi esclusive ed elegantissime.

Mario + Rabbids Sparks of Hope unisce l'universo di Mario con l'umorismo e la follia dei Rabbids, trasportandovi in un viaggio epico attraverso lo spazio, dove l'obiettivo è riportare l'ordine nella galassia.

Con una squadra stravagante composta da tre eroi scelti tra un gruppo eclettico di nove, tra cui personaggi familiari come Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario e Peach, affronterete sfide strategiche in un sistema di combattimento innovativo che mescola tattiche a turni con azione in tempo reale.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che "Ubisoft Milano l'ha fatto ancora: Sparks of Hope non è solo un degno seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ma anche e soprattutto un gioco pieno di inventiva, di contenuti, di buone idee. Invece di sedersi sugli allori dopo le lodi ricevute cinque anni fa, il team di sviluppo si è adoperato per migliorare il sistema di combattimento, le fasi esplorative, le possibilità di personalizzazione del party e dell'esperienza di gioco, ottenendo risultati notevoli sotto tutti i punti di vista".

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori schede di memoria per Nintendo Switch.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.