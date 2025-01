Mario e Zelda, ancora voci su remake, remaster e nuovi capitoli

Un aggiornamento nella descrizione delle Nintendo eShop Gift Card su Newegg, noto rivenditore online di elettronica e videogiochi, ha acceso i riflettori su alcuni titoli non ancora annunciati.

Tra i giochi citati figurano un nuovo Super Mario 3D, un Mario Kart inedito e un remake/remaster di The Legend of Zelda.

Informazioni che, al momento, sono ancora visibili sul sito, scatenando un’ondata di speculazioni tra i fan, come riportato anche da Wccftech.

Secondo me, è probabile che si tratti di semplici speculazioni da parte di Newegg, basata su indizi e aspettative legate ai piani di Nintendo.

Ad esempio, un nuovo capitolo di Mario Kart è già stato ipotizzato grazie al trailer di anteprima di Nintendo Switch 2, analizzato a fondo anche da noi.

Le voci su possibili remake di Zelda come Twilight Princess e Wind Waker (avvistabile ancora su Amazon) circolano da anni, spinte dalla passione della community.

Anche titoli più datati, come A Link to the Past o Phantom Hourglass, sono spesso richiesti, sebbene siano meno probabili.

Quanto a Mario, è quasi certo che un nuovo titolo del franchise accompagnerà il lancio della nuova console.

Che si tratti di un Mario Kart, Mario Party o un nuovo gioco sportivo, l’iconico idraulico di Nintendo è sempre il protagonista di punta nei momenti chiave dell’azienda.

La descrizione pubblicata da Newegg potrebbe portare a conseguenze legali, soprattutto se le informazioni si avvicinano troppo alla realtà.

Se da un lato è improbabile però che il sito abbia accesso a informazioni privilegiate, dall’altro questo "incidente" dimostra l’altissimo livello di interesse per il futuro di Nintendo.

Il lancio di Switch 2 rappresenta un’occasione d’oro per titoli iconici e per nuovi successi, lasciando i fan in trepidante attesa di annunci ufficiali, che comunque non tarderanno ad arrivare.

