Malenia è troppo difficile? Ora la batte perfino... un pesce rosso

Le battaglie contro i boss sono sicuramente una delle feature più iconiche di Elden Ring, ma c'è uno scontro che più di chiunque altro è diventato leggendario: stiamo naturalmente parlando della lotta contro Malenia, considerata da molti la vera sfida finale del soulslike.

Una battaglia che richiede non solo una grande conoscenza del gioco e delle mosse di Malenia, ma anche e soprattutto la giusta abilità e un equipaggiamento adeguato.

Con il passare dei mesi, gli utenti hanno iniziato ad apprendere sempre di più i segreti di Elden Ring (lo trovate su Amazon), riuscendo a ideare le strategie migliori per riuscire a sconfiggere questo fastidioso boss.

C'è perfino chi era riuscito a scoprire un trucco per sconfiggerla in meno di 60 secondi, ma adesso uno streamer si è perfino superato, facendo in modo che a batterla fosse... il suo pesce rosso.

Come segnalato da GamesRadar+, l'impresa è stata portata a termine dall'animaletto del content creator PointCrow: in base alla zona in cui si muoveva all'interno dell'acquario, Tortellini — questo il nome del simpatico pesce rosso — riusciva a "premere" un pulsante all'interno di Elden Ring, potendo così giocare a modo suo.

Con grande sorpresa dei fan, e dello stesso streamer, il pesciolino è riuscito a sconfiggere senza alcun problema Malenia... almeno per quanto riguarda la prima fase, come potete vedere nella clip video pubblicata da PointCrow sul suo profilo Twitter.

Purtroppo, pare non sia riuscito a sconfiggere la seconda fase del boss, ma considerando che — con buona probabilità — il tenero pesciolino non aveva alcuna idea di quello che stesse facendo, si tratta di un'impresa davvero memorabile.

Oltre che a confermarci come, con la giusta pratica e dedizione, chiunque possa riuscire a sconfiggere Malenia. Anche se magari non lo credete possibile in questo momento.

Naturalmente non possiamo che ricordare l'esempio di Let Me Solo Her, il fan che più di tutti è entrato nella storia per aver sconfitto senza problemi Malenia per più di 2000 volte: adesso i fan vorrebbero vederlo anche nel DLC in arrivo, sotto forma di NPC dell'Interregno.

Chissà che FromSoftware non scelga di accontentare i suoi fan: Shadow of the Erdtree sarà un'espansione particolarmente ambiziosa, al punto che inizialmente pare fosse divisa in due.