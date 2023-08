Magic the Gathering si fonde davvero con i videogiochi: arrivano i set di Fallout, Assassin's Creed e Final Fantasy

Spesso i fan si sono inventati tanti crossover tra Magic the Gathering e i loro videogiochi preferiti, ma stavolta usciranno espansioni ufficiali dedicate a Fallout, Assassin's Creed e Final Fantasy.

Dopo l'apprezzato crossover con Il Signore degli Anelli, i cui prodotti trovate su Amazon, il gioco di carte collezionabili più famoso del mondo continua ad unire i propri mondi con quelli videoludici.

A dimostrazione di quanto i videogiochi si prestino al mondo di Magic, come abbiamo visto nella creazione dei fan dedicata ad Elden Ring.

Questo lo deve aver capito senz'altro Wizards of the Coast, che nei prossimi anni intensificherà il legame tra il mondo cartaceo e quello videoludico.

L'azienda lo ha annunciato un recente panel alla Gen Con, dedicato al festeggiamento prossimo del 30ennale di Magic e alle novità di prossima uscita.

Nel corso del 2024 usciranno molte espansioni di Magic the Gathering, tra cui delle nuove uscite della linea Universes Beyond, in cui il gioco di carte si fonde con altri franchise.

In questa linea arriveranno i prodotti dedicati a Fallout e Assassin's Creed, rispettivamente a marzo 2024 e luglio 2024.

I prodotti di Universes Beyond sono perfettamente compatibili con quasi ogni formato classico di Magic the Gathering, quindi potete integrarli nei vostri mazzi senza problemi (a seconda della legalità dei vari set).

Per quanto riguarda Fallout, Wizards ha svelato che ci saranno dei mazzi tematici per il formato Commander ispirati alle fazioni del gioco, tra cui la Confraternita d'Acciaio e la Ferrovia. Al momento non è chiaro se anche Assassin's Creed verrà pubblicato in questo modo, oppure avrà una serie di prodotti "classici" con tanto di bustine.

Inoltre, come colpo di grazia, Wizards ha svelato che Magic the Gathering avrà anche un crossover con Final Fantasy, che comprenderà elementi dal primo gioco fino a Final Fantasy XVI.

Chissà che così i fan non possano risollevarsi l'umore dall'ultimo capitolo, che non è andato giù nemmeno a Square Enix.