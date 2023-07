Elden Ring incontra Magic: The Gathering nel gioco di carte dei fan

In attesa che FromSoftware e Bandai Namco rilascino Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring, i fan hanno deciso di ingannare in attesa con una fantastica fusione tra il gioco e Magic: The Gathering.

L’ultimo souls dai creatori di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è un titolo ancora oggi molto apprezzato.

Basti pensare che i fan hanno rilasciato una vera espansione non ufficiale gratuita per il gioco, cosa questa che dimostra quanto il titolo sia seguito.

Ora, tra una mod su Metal Gear e l'altra, un giocatore particolarmente creativo ha immaginato un gioco di carte collezionabili ispirato a Magic: The Gathering con luoghi e personaggi di Elden Ring.

Il bravissimo Exantheon sta trasformando il gioco di ruolo di FromSoftware in un card game a tutti gli effetti, inventando abilità e molto altro.

Si tratta di un progetto ancora in corso, e negli ultimi mesi l'autore ha pubblicato diversi post in cui ha condiviso diverse carte.

Nell'ultimo aggiormamento, Exantheon ha condiviso un totale di 14 carte, tra cui la Cattedrale della Comunione dei Draghi, il destriero spettrale Torrente e nemici come Maliketh, Malenia e Melania.

Ogni carta ha il suo costo, la sua affinità, il suo artwork, le sue abilità e il suo flavor text. Exantheon ha inventato una serie di regole specifiche per questo gioco di carte collezionabili, che spiegano alcuni degli effetti portati da carte specifiche, tutti ispirati al souls.

I giocatori sono rimasti colpiti dal livello di dettaglio di questo gioco di carte collezionabili ispirato a Magic: The Gathering. Exantheon ha suggerito ai fan di scaricare le immagini per provare il gioco nella vita reale e regolare il bilanciamento generale.

Chissà se Wizards of the Coast deciderà di assumere Exantheon per sviluppare ufficialmente il card game.

Nell'attesa, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco immaginato quali boss fight vorremmo vedere all’interno dell’espansione di Elden Ring.

Ma non solo: il soulslike di From ora è ancora più bello da vedere con il Ray Tracing, ma i fan a quanto pare non ne sono rimasti troppo colpiti.