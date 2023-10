Bethesda saluta Pete Hines: l'addio ufficiale alla compagnia

A sorpresa, Pete Hines, il presidente del Global Publishing di Bethesda Softworks, ha da poco annunciato la sua separazione da ZeniMax e Bethesda.

Hines ha pubblicato un post sui social, una vera e propria lettera aperta indirizzata a tutti i fan della casa che ha dato i natali a Starfield (che trovate su Amazon).

Ecco, quindi, il messaggio condiviso da Pete Hines:

Dopo 24 anni, ho deciso che il mio tempo in Bethesda Softworks fosse giunto alla fine. Sto andando in pensione e inizierò un nuovo entusiasmante capitolo della mia vita esplorando interessi e passioni, occupando il mio tempo dove posso e prendendomi più tempo per godermi la vita.

Non è stata una decisione a cui sono arrivato facilmente o rapidamente, ma dopo una carriera straordinaria, culminata nel lancio sorprendente di Starfield, sembra che sia il momento giusto.

Questo di fatto non è affatto un addio. Il mio amore per Bethesda e la sua gente non ha mai vacillato e non smetterò mai di far parte di questa eccezionale community che abbiamo cresciuto insieme.

Ringrazio quindi le centinaia e migliaia di fan che ho avuto modo di incontrare e con cui ho avuto l'onore di parlare negli ultimi 24 anni.

La vostra energia, creatività e supporto sono stati una parte così importante del mio viaggio. Non vedo l’ora di vivere il nuovo capitolo di questa mia avventura assieme a voi.

Lavorare con le persone, i team e gli studi straordinari di Bethesda è stata la più grande esperienza della mia vita. Sono davvero orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto insieme e sono davvero entusiasta di vedere tutte le cose meravigliose che creeranno in futuro.

Vi voglio bene.