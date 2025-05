Perché Mafia Terra Madre costa "poco"? Take-Two fa chiarezza

In un periodo in cui i prezzi dei videogiochi sono imprevedibili, Take-Two ha fatto la scelta audace di proporre Mafia Terra Madre a un prezzo budget, in un certo senso.

Una scelta che ha fatto pensare male i videogiocatori, che immaginano già di ritrovarsi di fronte a un videogioco "minore" e forse non meritevole d'attenzione, proprio per via del suo prezzo contenuto.

Ma perché Mafia Terra Madre costerà solo €49.99? Un chiarimento è arrivato da parte di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, in una recente intervista ai microfoni di Games Industry.

Zelnick spiega che l'azienda ha "sempre avuto prezzi variabili", e che la scelta di pricing di Mafia Terra Madre segue la filosofia globale di Take-Two e delle aziende contenute al suo interno:

«Il nostro lavoro, come compagnia d’intrattenimento che punta a portare i migliori successi a un pubblico globale, è offrire sempre più valore di quanto chiediamo in cambio. [...] Non siamo qui per capovolgere i consumatori e scuoterli per vedere quante monete escono dalle loro tasche. Il nostro obiettivo è creare il miglior intrattenimento possibile. Se ci riusciamo, i ricavi arriveranno da soli.»

Una visione davvero encomiabile in questo settore, che arriva con la dichiarazione già nota che Mafia Terra Madre non sarà certamente un blockbuster da centinaia di ore.

Ambientato nella Sicilia dei primi anni del 1900, Mafia Terra Madre rappresenta un significativo cambio di rotta rispetto al predecessore. Dopo l'esperienza open-world di Mafia 3, ambientata nell'America più moderna, la serie torna alle proprie origini culturali, esplorando le radici siciliane del fenomeno mafioso.

Zelnick ha definito il titolo “straordinario” dal punto di vista visivo e narrativo, e ha aggiunto che il prezzo più basso è stato pensato per renderlo accessibile al maggior numero possibile di giocatori.

Mafia Terra Madre sarà un un'esperienza narrativa lineare altamente rifinita che può «facilmente inserirsi tra gli altri titoli più persistenti che i nostri giocatori amano», come aveva spiegato David Ismail, presidente di 2K.

Sembra che il progetto sarà comunque meritevole e di grande qualità, nonostante il prezzo ridotto. Tra l'altro, ci gira sui vostri PC?