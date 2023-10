Mafia 4 ci porterà davvero in Sicilia? Ci sono altre prove

I giocatori non hanno mai dimenticato la serie Mafia, nonostante con gli anni abbia perso parte dell'interesse, interesse che il quarto capitolo è chiamato a recuperare.

Dopo Mafia Definitive Edition, che potete recuperare su Amazon, i fan attendono al varco il nuovo episodio del franchise.

Advertisement

Del resto, il remake uscito pochi anni fa è stato un regalo davvero gradito tanto da apparire come un "assaggio" next-gen' per la saga.

Ora, dopo la conferma che un Mafia 4 si farà, arrivano ora nuove e interessanti indiscrezioni sulla trama e soprattutto l'ambientazione del gioco, la quale potrebbe portarci fuori dai confini dell'America.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, negli ultimi giorni sono apparsi online alcuni annunci di lavoro che lasciano intendere che il prossimo gioco della serie Mafia sarà ambientato in location del tutto inedite.

Hangar 13 ha iniziato a cercare artisti senior per l'ambiente 3D che si concentrino su «arte organica e paesaggi su Unreal Engine».

L'annuncio prosegue dicendo che l'artista dovrà essere in grado di creare «risorse per un gioco AAA in un ambiente virtuale su larga scala, con particolare attenzione ai modelli organici».

L'annuncio continua: «Definisce, sviluppa e mantiene ambienti di gioco di alto livello e contribuisce al nuovo gioco del franchise di Mafia». Quindi, sappiamo con certezza che verranno assunti per lavorare a un gioco della serie Mafia.

Le parole chiave del discorso sono però due, ossia "modelli organici". Se Mafia 4 fosse ambientato in una singola città, probabilmente non ci si concentrerebbe tanto sulla creazione di modelli 3D organici.

I fan del gioco ipotizzano quindi che si tratterà di un prequel ambientato in Sicilia e che mostrerà l'ascesa della mafia.

Un commento fa notare che il gioco potrebbe essere ambientato durante «i cosiddetti 'giorni di gloria della mafia', quando veniva cacciata senza pietà da una truppa di soldati d'élite su ordine di Benito Musolini».

Al momento non abbiamo conferme ufficiali, quindi non ci resta che attendere buone nuove da parte di 2K.

Vero anche che Mafia si prepara al futuro con un quarto capitolo, ma probabilmente anche un quinto episodio, come lasciato intendere alcune settimane fa.

Se volete saperne di più sul remake del primo capitolo potete saperne di più recuperando la nostra recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames.