L'ultimo Virtua Fighter arriva anche su Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2, e non solo, avranno un altro picchiaduro da aggiungere alla collezione con Virtua Fighter 5 REVO.

Durante l'ultimo Virtua Fighter Direct dell'11 maggio, SEGA ha ufficializzato l'arrivo dell'ultima iterazione del quinto episodio della saga su PlayStation 5, Xbox Series X|S, oltre alla già citata Nintendo Switch 2.

Virtua Fighter 5 REVO rappresenta l'evoluzione di un titolo la cui storia iniziò nei lontani cabinati arcade giapponesi del 2006.

Questa versione rinnovata non si è limitata a portare il gameplay classico sulle piattaforme moderne, ma ha introdotto migliorie tecniche fondamentali come il supporto per la risoluzione 4K e l'implementazione del rollback netcode, elemento cruciale per garantire un'esperienza online fluida e reattiva in un genere dove ogni frame può determinare la vittoria o la sconfitta.

Sebbene SEGA non abbia ancora annunciato una data di lancio precisa per queste nuove versioni console, ha voluto rassicurare la community su un aspetto particolarmente atteso: il cross-play.

I giocatori potranno infatti sfidarsi indipendentemente dalla piattaforma scelta, creando una comunità unificata che potrà competere senza barriere hardware. Un elemento fondamentale per i picchiaduro che oggi hanno bisgono di una platea sempre presente a popolare i server online.

Seiji Aoki, produttore dei Legacy Virtua Fighter Projects, ha lasciato intendere che le versioni console andranno oltre il semplice porting: «Includeremo ancora più contenuti per rendere questa versione molto più di una semplice conversione».

In attesa di avere una data di uscita per un picchiaduro che andrà a concorrere con Street Fighter 6 su Nintendo Switch 2, SEGA ha anche lanciato il Virtua Fighter Open Champions, un torneo mondiale con un montepremi decisamente sostanzioso di $100mila, a dimostrazione dell'impegno nel rilanciare il franchise nel panorama competitivo internazionale.

Non c'è stato però un vero approfondimento sul nuovo Virtua Fighter, che probabilmente arriverà lo stesso su Nintendo Switch 2.