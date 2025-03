L'ultimo video di Assassin's Creed Shadows è davvero epico

Assassin's Creed Shadows si prepara al debutto con un nuovo spot televisivo che porta gli spettatori nel Giappone del tardo periodo Sengoku, dove due figure apparentemente opposte uniranno le loro forze.

Il filmato, incentrato esclusivamente sui protagonisti Naoe e Yasuke, offre uno sguardo alle loro abilità contrastanti e al legame che li unirà in una missione comune, nonostante provengano da mondi contrapposti.

Lo spot pubblicitario rilasciato da Ubisoft mette in evidenza il forte contrasto tra i due protagonisti del gioco (preordinabile su Amazon).

Da una parte troviamo Naoe, membro del clan Iga, che si muove nell'ombra con movimenti furtivi e letali, incarnando l'essenza stessa dell'assassino silenzioso.

Dall'altra parte c'è Yasuke, la cui potenza fisica gli permette di abbattere nemici sfondando pareti, rappresentando la forza bruta in contrasto con la finezza della sua controparte.

Questo dualismo non è solo estetico ma profondamente radicato nella trama del gioco. Naoe appartiene al clan Iga, una famiglia di shinobi che viene attaccata da Oda Nobunaga, il potente signore feudale che domina il Giappone del periodo. Yasuke, invece, serve proprio Nobunaga come vassallo, partecipando attivamente all'assalto contro la provincia di Iga.

La narrazione di Shadows si colloca in un periodo storico turbolento, dominato dalla figura di Oda Nobunaga. Sebbene inizialmente i due protagonisti si trovino su fronti opposti del conflitto, qualcosa li porterà a collaborare.

I dettagli esatti di come Naoe e Yasuke si incontreranno rimangono avvolti nel mistero, così come il collegamento di lei con gli Hidden Ones, l'antica organizzazione di assassini.

Gli sviluppatori hanno promesso un'esperienza di gioco sostanziosa. La storia principale di Assassin's Creed Shadows dovrebbe impegnare i giocatori per parecchie ore. Un'immersione totale nel Giappone feudale che si preannuncia ricca di dettagli storici, combattimenti elaborati e missioni variegate.

I fan della serie potranno mettere le mani sul titolo a partire dal 20 marzo, quando verrà rilasciato per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. Le prime recensioni (inclusa la nostra) dovrebbero essere pubblicate a ridosso del lancio, permettendo ai giocatori indecisi di farsi un'idea prima dell'acquisto.