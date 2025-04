L'ultimo aggiornamento PS5 migliora una feature di PlayStation Store

Pare che l'ultima patch di PS5 abbia introdotto anche una modifica nascosta sul PlayStation Store, che risponde alle esigenze di chi vuole tenere sotto controllo tantissimi giochi digitali.

Secondo quanto riportato infatti da PlayStation LifeStyle, la nuova patch di PS5 ha migliorato la funzionalità della wishlist, che adesso permette di aggiungere molti più giochi rispetto al passato: la capacità è stata ampliata da 100 giochi fino a un totale di 188.

La novità è emersa tramite le segnalazioni degli utenti su Reddit, che hanno notato di poter improvvisamente aggiungere più giochi alle loro wishlist, precedentemente segnalate come già piene.

Non saprei dirvi perché sia stato scelto proprio "188" come numero e non magari una cifra tonda come 200, ma qualunque sia la motivazione si tratta sicuramente di una buona notizia per chiunque sia sempre alla ricerca di sconti.

Le wishlist ci permettono infatti non solo di sapere subito quando un nuovo gioco annunciato viene rilasciato, ma anche di scoprire in tempo reale eventuali offerte disponibili: un vero e proprio must per chi vuole risparmiare (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

È decisamente curioso che questa modifica non sia stata segnalata nel changelog ufficiale della precedente patch, ma del resto Sony ci ha spesso abituato a novità nascoste per i suoi aggiornamenti.

Come sempre terremo monitorati i prossimi aggiornamenti e vi segnaleremo sulle nostre pagine eventuali ulteriori modifiche nascoste che dovessero essere scoperte nelle prossime ore.

Restando in tema di risparmi su PlayStation Store, colgo l'occasione per ricordarvi che resteranno disponibili ancora per una settimana gli Sconti di Primavera: abbiamo segnalato per voi i migliori giochi disponibili in offerta da non lasciarvi scappare.

Nel caso vogliate limitare il più possibile le vostre spese, ho anche compilato per voi una lista con i migliori giochi disponibili a meno di 5 euro l'uno.