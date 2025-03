PS5 e PS4 si aggiornano a sorpresa: ecco cosa cambia

Da questo momento è ufficialmente disponibile a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per le console PS5 e PS4, rilasciato da Sony proprio pochi istanti fa.

La casa di PlayStation ha dunque deciso di aggiornare in contemporanea entrambe le sue console da gioco, anche se le novità più importanti sono disponibili solo su PS5 (le trovate su Amazon).

Vediamo insieme dunque tutte le novità dell'aggiornamento 25.02-11.00.00 per PS5, come riportate dal sito ufficiale di PlayStation:

PS5: novità dell'aggiornamento di marzo 2025

Abbiamo semplificato la visualizzazione dei dettagli delle attività.

I dettagli dell'attività sono ora completamente visualizzati sulle schede.

I potenziali spoiler saranno comunque nascosti.

Le emoji unicode 16.0 sono ora supportate. Puoi utilizzarle nei tuoi messaggi.

Puoi utilizzarle nei tuoi messaggi. Quando imposti il livello di limitazione del filtro contenuti su Dai 16 ai 19 anni o oltre , l'opzione Comunicazione e contenuti generati dagli utenti verrà ora impostata su Limita per impostazione predefinita . Se in precedenza hai impostato il livello su Dai 16 ai 19 anni o oltre, le impostazioni precedenti non verranno modificate e saranno visualizzate come Personalizza.

, l'opzione Comunicazione e contenuti generati dagli utenti . Se in precedenza hai impostato il livello su Dai 16 ai 19 anni o oltre, le impostazioni precedenti non verranno modificate e saranno visualizzate come Personalizza. Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento 12.50 di PS4, il sito ufficiale ci segnala esclusivamente di aver «migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate», anche se non è attualmente chiaro in cosa consistano effettivamente tali migliorie.

Non dovrebbero dunque esserci novità per le precedenti console, come del resto era anche prevedibile: resta tuttavia curioso che nella patch non vengano segnalati hotfix per prestazioni e stabilità di sistema, a differenza di quanto accaduto con versioni precedenti.

In ogni caso, entrambi gli aggiornamenti sono disponibili per il download già da adesso: come sempre, il mio consiglio è di scaricarli il prima possibile per poter sfruttare al meglio tutte le funzionalità delle vostre console.