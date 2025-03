PlayStation Store, nuovi Sconti di Primavera fino al 93%: ecco i migliori

Su PlayStation Store sono ufficialmente disponibili da adesso gli Sconti di Primavera, che includono oltre 4500 prodotti in offerta tra videogiochi di successo e DLC.

Nelle scorse giornate era stato fornito un accesso anticipato ad alcune offerte tramite l'abbonamento PlayStation Plus, ma da oggi 26 marzo potrete scoprire tutti i giochi in sconto anche senza alcun tipo di iscrizione necessaria.

Le offerte sono davvero numerose e possono arrivare anche fino al 93% di sconto, motivo per il quale è ovviamente impossibile potervele elencare tutte (trovate gift card per i vostri acquisti online su Amazon).

Abbiamo comunque scelto come sempre di venirvi incontro, segnalandovi quelle che riteniamo le offerte più interessanti di PlayStation Store per gli Sconti di Primavera:

Sconti di Primavera: le migliori offerte PlayStation Store

Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition a 34,99€ (anziché 139,99€)

a 55,99€ (anziché 69,99€) Batman: Arkham Knight a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Call of Duty: Black Ops 6 Cross-Gen a 55,99€ (anziché 79,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Dragon's Dogma 2 a 39,74€ (anziché 74,99€)

a 35,99€ (anziché 59,99€) Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe a 69,99€ (anziché 99,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Helldivers 2 a 31,99€ (anziché 39,99€)

a 18,74€ (anziché 74,99€) Kingdom Come Deliverance II: Gold Edition a 80,99€ (anziché 89,99€)

a 35,99€ (anziché 59,99€) Marvel's Spider-Man 2 a 49,59€ (anziché 79,99€)

a 69,99€ (anziché 99,99€) Mortal Kombat 1 a 16,49€ (anziché 49,99€)

a 23,99€ (anziché 79,99€) Need for Speed Heat a 4,89€ (anziché 69,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Resident Evil 4 a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 51,99€ (anziché 79,99€) Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ (anziché 54,99€)

a 47,99€ (anziché 59,99€) Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe a 41,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Stellar Blade a 59,99€ (anziché 79,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Undisputed a 44,99€ (anziché 59,99€)

Data l'enorme quantità di offerte disponibili, il mio consiglio resta sempre e comunque quello di consultare l'elenco completo: potete trovarlo al seguente indirizzo.

Tutte le offerte in questione termineranno il 10 aprile 2025, con l'unica eccezione della promozione dedicata a Black Ops 6 che invece resterà disponibile fino al 2 aprile.

Colgo l'occasione per ricordarvi che oggi 26 marzo è anche l'ultimo giorno a vostra disposizione per approfittare delle offerte di Mega Marzo: abbiamo elencato per voi le migliori offerte, nel caso siate in cerca di ulteriori occasioni.