Lucca Comics & Games 2024: Yoshitaka Amano e tutti gli annunci a tema videogiochi

Poche ore fa si è svolta la conferenza stampa di Lucca Comics & Games 2024 e, tra le tante novità e annunci, è stato svelato lo spettacolare poster firmato niente meno che da Yoshitaka Amano.

Il Maestro Amano, che sicuramente conoscete per Final Fantasy e potete ammirare con gli artbook su Amazon, è infatti protagonista della comunicazione dell'evento toscano dedicato alla cultura pop.

«Lucca Comics & Games ha da sempre voluto proporsi come un crocevia di contaminazioni tra arti diverse», dichiara l'organizzazione nella presentazione dell'evento, introducendo la singolare opera di cui sarà protagonista Amano.

Quest’anno, infatti, il festival di Lucca Comics & Games si presenta come una vera e propria composizione operistica, intitolata THE BUTTERFLY EFFECT.

Il titolo si riferisce al noto “Effetto Farfalla”, un corollario della Teoria del Caos che studia il modo in cui piccoli cambiamenti possono portare a grandi conseguenze. Per "The Butterfly Effect", Amano ha creato non una sola immagine, ma ben tre, ognuna delle quali rappresenta un atto di questa opera straordinaria.

Il primo atto, "Ouverture", segna l'inizio delle danze con la conferenza stampa del 26 giugno. Questo momento inaugurale è rappresentato dall’opera che Amano ha dedicato alla Tosca di Puccini. Un abbraccio tra due personaggi, tra la fisicità e la fantasia, che cattura tutta l’esuberante energia del festival e i mille colori del suo pubblico di butterflies.

A settembre, a Milano, arriverà il secondo atto del festival, che in un crescendo di notizie e annunci popolerà il suo palcoscenico dei più amati personaggi del mondo del fumetto, del fantastico e del gaming. L’immagine che accompagnerà questa seconda fase sarà dedicata alla Madama Butterfly, a evocare il crescente entusiasmo e l'anticipazione che caratterizzano il periodo che precede il festival.

L’attesa culminerà il 30 ottobre, nel terzo atto, il festival stesso, che verrà rappresentato con una terza opera del maestro Amano, questa volta legata alla sua immortale principessa Turandot, a riflettere l'apoteosi di creatività e passione che è Lucca Comics & Games.

Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi Lucca Comics & Games 2024 propone già degli appuntamenti molto interessanti.

Per celebrare Baldur's Gate 3, a Lucca ci saranno Jason Latino, cinematic director, Joachim Vleminckx, art director, e Borislav Slavov, music composer, che condivideranno con il popolo di Lucca retroscena, curiosità e approfondimenti sulla nascita e lo sviluppo di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni.

Inoltre Charles Cecil, game designer e cofondatore di Revolution Software, porta Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged Collector’s Edition a Lucca Comics & Games. Mentre Tetris celebrerà a Lucca Comics & Games il suo 40esimo anniversario con la partecipazione del creatore e del gioco e del co-fondatore della The Tetris Company.

Ci è già capitato di parlare con il Maestro Amano, sempre in occasione di una vecchia edizione di Lucca Comics & Games, in una chiacchierata che potete recuperare a questo indirizzo.

Parlando di eventi italiani di quest'anno, se siete fan di Baldur's Gate 3 dovreste pensare di partecipare alla prossima Milan Games Week & Cartoomics, perché ci sarà uno degli attori del cast principale.