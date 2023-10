Lords of the Fallen sarà perfetto al lancio, ma non su tutte le piattaforme

Lords of the Fallen sarà la nuova iniezione per chi non può fare a meno di giocare un soulslike e sarà disponibile da domani. Il day one del titolo sarà l'occasione per renderlo perfetto dal punto di vista tecnico su tutte le piattaforme... Xbox esclusa.

La versione Xbox (che trovate ) del ritorno del soulslike di Hexworks non sarà quindi aggiornata rispetto alle altre, e dovrà attendere un po' prima di poter essere messa a posto.

Come ha annunciato il team di sviluppo in un post su X, le versioni PC e PS5 di Lords of the Fallen saranno pronte e i giocatori su queste piattaforme potranno giocare il soulslike nella versione migliore possibile. La patch del day one per Xbox, invece, è ancora in sviluppo.

Il titolo ha infatti dei problemi tecnici di cui il team è a conoscenza, e proprio per questo è stata divulgata la rassicurazione:

I giocatori PS5 e PC potranno "godersi il gioco come previsto", mentre le versioni Xbox Series X|S di Lords of the Fallen sono ancora sotto i ferri dello sviluppatore che sta lavorando alla patch.

Sebbene non ci siano state delle dichiarazioni precise, è lecito pensare che questo ritardo sia dovuto ai soliti problemi che gli sviluppatori affrontano ultimamente con Xbox Series S.

Non c'è ancora una data di pubblicazione precisa per la patch, mentre Lords of the Fallen sarà disponibile da domani in versione "perfetta" in ogni caso.

Il titolo è stato infatti problematico da recensire, come potete leggere nella nostra analisi, dove vi abbiamo detto che «non riesce pienamente a raggiungere il suo ambizioso obiettivo e si rivela in definitiva un progetto con ombre e luci in egual misura. È spesso frenato da problemi tecnici di peso che vanno dalla scarsa ottimizzazione generale fino a una instabilità del frame rate che impatta negativamente su molti aspetti cruciali del sistema di gioco.»