Logitech MX Master 2S: meno di 67€ per uno dei migliori mouse di sempre per lavorare!

State cercando un nuovo mouse affidabile e resistente, soprattutto da usare in ambito lavorativo? Abbiamo l'offerta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere l'ottimo mouse Logitech MX Master 2S a un prezzo davvero imperdibile!

Infatti, potete portarvi a casa il mouse Logitech MX Master 2S a soli 66,99€, con uno sconto del 44% sul prezzo consigliato di 119€, per un risparmio reale di oltre 52€.

Logitech MX Master 2S è un mouse progettato per massimizzare il comfort durante l'uso. La sua forma sagomata garantisce un supporto ottimale per la mano e il polso, assicurando una posizione comoda e naturale. Inoltre, la disposizione dei tasti è studiata per essere facilmente accessibile.

Caratteristica distintiva del mouse Logitech MX Master 2S è lo scroller che regola automaticamente la velocità, consentendo una navigazione fluida e precisa. Il sensore ad alta precisione assicura un tracciamento accurato su praticamente ogni tipo di superficie, compreso il vetro.

Per quanto riguarda la connettività, il mouse Logitech MX Master 2S può essere collegato sia attraverso il ricevitore Logitech Unifying incluso, sia tramite Bluetooth, offrendo la comodità di poter essere associato fino a tre dispositivi diversi, tra cui è possibile passare in modo rapido e semplice grazie a un pulsante dedicato.

L'autonomia del mouse Logitech MX Master 2S non delude: con una singola carica completa, può assicurare fino a 70 giorni di utilizzo. Il sensore, con una sensibilità che raggiunge i 4.000 DPI, è pensato per garantire un funzionamento impeccabile su tutte le superfici, vetro compreso.

