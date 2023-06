Logitech G435 ottime cuffie gaming wireless, a meno di 60€! 30% di sconto!

Mediaworld, la popolare catena di negozi specializzata in elettronica di consumo, continua a stupirci con la sua promozione "Gaming Experience", proponendo una vasta gamma di prodotti per gli appassionati di videogiochi a prezzi scontati.

Come sempre, abbiamo analizzato attentamente le offerte per presentarvi quelle più interessanti. Il nostro obiettivo è aiutarvi a trovare i migliori prodotti a prezzi vantaggiosi. Questa promozione rappresenta un'occasione imperdibile per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi ridotti, sia che siate alla ricerca di un acquisto significativo o vogliate risparmiare su un prodotto che avevate già in mente di acquistare.

Advertisement

Tra i prodotti proposti, una delle offerte più allettanti riguarda le cuffie gaming Logitech G435, disponibile a soli 59,99€ anziché 84,99€, permettendo un sconto del 29,41%, ovvero un risparmio reale di 25€. È una grande opportunità per mettere le mani su un ottimo paio di cuffie gaming wireless a un prezzo più accessibile!

Le cuffie gaming Logitech G435 offrono un'esperienza audio di qualità, ideale per giocare, ascoltare musica o chattare con gli amici. Grazie alla tecnologia wireless Lightspeed e al Bluetooth a bassa latenza, garantire un suono potente e nitido è il loro obiettivo principale.

Le cuffie gaming Logitech G435 includono microfoni beamforming che minimizzano i rumori di fondo, assicurando una comunicazione chiara. La loro connettività wireless è garantita fino a 10 metri di distanza e con una batteria che dura fino a 18 ore con una sola carica. La qualità audio delle cuffie gaming Logitech G435 è elevata grazie ai driver da 40 mm e alla compatibilità con Dolby Atmos, Tempest 3D Audiotech e Windows Sonic.

Leggi anche Cuffie gaming per PS4 | Le migliori del 2023

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione "Gaming Experience" offre numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alle cuffie gaming Logitech G435 menzionate in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui le migliori TV gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.