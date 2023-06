Logitech G305 Lightspeed, ottimo mouse gaming wireless, ora quasi a metà prezzo! -48%

Anche oggi, venerdì 9 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il mouse gaming Logitech G305 Lightspeed, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39€, rispetto agli usuali 74,99€ di listino, con uno sconto del 48% e un risparmio reale di 35,99€.

Logitech G305 Lightspeed è un mouse gaming wireless caratterizzato dal sensore HERO, il quale è in grado di offrire un'efficienza energetica superiore, con un'Impostazione per Pollice (IPS) di 400 e una sensibilità massima di 12.000 DPI. La tecnologia wireless Lightspeed assicura una connessione senza lag, con un tempo di aggiornamento di 1 ms. Il mouse gaming Logitech G305 Lightspeed garantisce 250 ore di gioco con una sola batteria AA, grazie alla sua eccezionale autonomia.

Con un peso di soli 99 grammi, il design leggero del mouse gaming Logitech G305 Lightspeed garantisce una grande manovrabilità. Il suo formato compatto e resistente, unito al ricevitore nano USB integrato, lo rende ideale sia per l'uso con desktop che con laptop, offrendo versatilità e comodità.

