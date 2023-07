Logitech G213 Prodigy, ottima tastiera gaming RGB, quasi a metà prezzo!

Se desiderate portare la vostra esperienza al livello successivo, la tastiera gaming Logitech G213 Prodigy è ciò che fa per voi. Attualmente proposta su Amazon a un prezzo imperdibile, la tastiera gaming Logitech G213 Prodigy non è soltanto un dispositivo di input, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia e design.

Infatti, attualmente potete portarvi a casa la tastiera gaming Logitech G213 Prodigy a soli 49€, rispetto al prezzo consigliato di 87,99€, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di 38,99€.

La tastiera gaming Logitech G213 Prodigy è dotata di cinque aree di illuminazione RGB separate, consentendo di personalizzare l'illuminazione con oltre 16,8 milioni di colori disponibili.

Per garantire una durata maggiore, la tastiera gaming Logitech G213 Prodigy è progettata per resistere a sporco, briciole e spruzzi d'acqua. La sua membrana di protezione la rende ideale per affrontare le sfide quotidiane dei videogiocatori, senza temere eventuali danni.

Al centro della tastiera gaming Logitech G213 Prodigy troviamo i tasti Mech-Dome. Questi tasti sono progettati per offrire una risposta tattile superiore e prestazioni simili a quelle delle tastiere meccaniche, il tutto adattato all'esperienza di gioco dei gamer più esigenti.

La tastiera gaming Logitech G213 Prodigy dispone inoltre di una Gaming Matrix Anti-Ghosting. Questa caratteristica garantisce prestazioni ottimali quando si premono più pulsanti di gioco simultaneamente, permettendo di mantenere sempre il controllo.

Leggi anche Tastiere da gaming | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.