Lo Zelda gratis per PC dei fan è stato buttato giù da Nintendo, ovviamente

Tears of the Kingdom è ormai disponibile da mesi, ma solo su Switch, così come la saga di Zelda non ha mai (o quasi) varcato i confini delle piattaforme Nintendo.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) è infatti solo l'ultimo di una lunga serie di giochi.

Del resto, di recente un fan della saga ha creato il proprio remake di Zelda 2: The Adventure of Link, completo di nuove funzionalità e una grafica riveduta e corretta.

Ora, come riportato anche NL, la questione è un'altra: ricordate lo splendido porting per PC di The Legend of Zelda: Link's Awakening DX? Bene, sappiate che la Grande N lo ha da poco buttato giù, com'è giusto che sia.

Nintendo ha emesso un avviso di rimozione per il port fan-made gratuito, che ora è stato rimosso dalla sua pagina itch.io.

La versione HD della versione Game Boy Color di Link's Awakening è stata realizzata dall'utente "linksawakeningdxhd" e aggiungeva il supporto widescreen, una splendida grafica HD e lo scorrimento a 120 fps.

Ora, quando si accede alla pagina itcho.io, viene visualizzato il seguente messaggio insieme a un link al messaggio di Nintendo:

«I file di questo gioco sono stati sospesi per violazione del copyright (o del marchio)».

Nintendo - nota per essere protettiva nei confronti delle sue IP e per aver eliminato molti progetti di fan in passato - ha emesso l'avviso di rimozione in data odierna, firmato "Nintendo Legal".

L'avviso, che è possibile leggere tramite la pagina di itch.io, chiede al creatore di agire rapidamente per rimuovere la pagina di download e di informazione del gioco in violazione, in quanto la creazione del fan viola e fa uso non autorizzato dei diritti d'autore di Nintendo sul videogioco. Insomma, la festa è finita.

Restando in tema, il producer Eiji Aonuma ha recentemente spiegato in un'intervista che non è in programma un trequel dopo Tears of the Kingdom.

Ma non solo: fan made a parte, gli appassionati verranno presti deliziati dal film ufficiale in live-action, in uscita prossimamente.