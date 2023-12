Zelda, un classico ha ora un remake dei fan (ed è gratis)

Zelda Tears of the Kingdom è ormai disponibile da mesi, sebbene a quanto pare i fan hanno ora dato vita a un remake gratuito di un vecchio classico con cui divertirsi.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) ha sicuramente convinto tutti, ma nessuno ha dimenticato i capitoli del passato.

Advertisement

Questo, nonostante di recente si sia tornati a parlare di nuovi remake o remaster dedicati al franchise.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, un fan della saga ha creato il proprio remake di Zelda 2: The Adventure of Link, completo di nuove funzionalità e una grafica riveduta e corretta.

Il creatore del gioco, HoverBat, ha condiviso un post su Reddit un paio di anni fa, fornendo ai futuri giocatori una panoramica completa del suo fan game, Zelda 2: Enhanced PC Edition, ora tornato in auge e disponibile al download gratis qui.

Secondo gli sviluppatori del remake, cresciuti giocando al titolo Nintendo, ritenevano che l'originale fosse "privo di contenuti", quindi ne hanno aggiunto altre funzionalità.

Per farlo, hanno utilizzato il motore GameMaker e l'editor di livelli Tiled per realizzare una "traduzione diretta" utilizzando il codice assembly originale del gioco.

Questo significa essenzialmente che hanno mantenuto la fisica, il combattimento, l'IA e altro, sebbene alcune meccaniche di Zelda 2 siano state "modificate" per risolvere alcuni bug dell'originale.

Per quanto riguarda le modifiche, HoverBat afferma che sono stati aggiunti elementi come il mantenimento da parte di Link del 25% della sua XP quando si continua dopo il Game Over, la riduzione della frequenza dei segnali acustici quando gli HP sono bassi, una maggiore velocità dei dialoghi e altro ancora. Insomma, davvero niente male.

Restando in tema, il producer Eiji Aonuma ha recentemente spiegato in un'intervista che non è in programma un trequel dopo Tears of the Kingdom.

Vero anche che i fan inganneranno l'attesa col film ufficiale in live-action, in uscita prossimamente.