È tornato l'ottimismo tra i creatori di Hi-Fi Rush: «Vogliamo fare giochi per chi ci ha supportato»

Quella di Hi-Fi Rush è stata una delle storie più tristi dell'industria videoludica degli ultimi anni, ma per fortuna tra gli autori dell'ottimo action è tornato l'ottimismo necessario per tornare a creare grandi opere.

Come riporta PC Gamer, infatti, il general manager Colin Mack, il direttore creativo John Johanas e il direttore dello sviluppo Kazuaki Egashira hanno condiviso le loro speranze per il futuro dello studio in una recente intervista.

Egashia ha spiegato che l'obiettivo dello studio è «la creazione di IP», con membri con il know-how necessario per far espandere lo studio.

Per quanto riguarda la nuova Tango Gameworks rimessa in piedi da Krafton grazie all'acquisizione arrivata lo scorso agosto, Johanas ha dichiarato che vuole essere «uno studio in cui le persone sentono che il lavoro è il loro bambino, non solo un compito da svolgere».

Il general manager Colin Mack fornisce la chiave di lettura più interessante di tutte:

«Vogliamo creare giochi unici e interessanti per tutti coloro che hanno supportato Tango GameWorks fino ad ora, quindi aspettateli con ansia.»

L'acquisizione che è arrivata dopo la fine della vita di Hi-Fi Rush (lo trovate su Amazon) non ha ancora dato i suoi frutti ovviamente, ma il team di sviluppo ha le idee chiare almeno in ambito di libertà creativa.

«Sono successe molte cose quest'anno, ma Tango Gameworks stessa non è cambiata. State certi che l'acquisizione non avrà alcun effetto sui nostri giochi futuri», dichiara il direttore creativo Johanas.

Tra questi anche Hi-Fi Rush 2, che Krafton vuole rendere realtà attraverso la creatività di Tango Gameworks. L'azienda ha infatti spiegato che il titolo si farà, anche se non sarà necessariamente una hit in grado di generare guadagni esorbitanti per la compagnia.

Un segnale davvero importante per l'industria, soprattutto in questo momento. Anche se, bisogna dirlo, Hi-Fi Rush 2 sarà realtà necessariamente grazie al sacrificio di altri due franchise.