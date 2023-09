Lo spin-off di Assassin's Creed salterà il 2023

Ubisoft ha da poco svelato il nome ufficiale del capitolo mobile della saga degli assassini, Assassin's Creed Jade, il quale a quanto pare salterà però il 2023.

Il gioco a quanto pare non farà il paio con il prossimo Mirage, che trovate in preordine su Amazon.

Advertisement

Ora, dopo le ultime conferme sul nome e i primi test delle scorse settimane, arriva una notizia che non farà proprio piacere ai fan.

Come riportato anche da Gamereactor, infatti, AC Jade non riuscirà a vedere la luce entro la fine dell'anno in corso.

Ubisoft e Level Infinite stanno lavorando da tempo per portare Assassin's Creed su cellulare: il titolo mobile è stato annunciato un paio di anni fa in occasione di un Assassin's Creed Showcase, dandoci modo di provarlo in un Closed Beta Test.

Andrei Chan, produttore esecutivo di AC Jade, ha parlato del gioco durante la Gamescom di quest'anno:

«[Jade] non uscirà non entro la fine dell'anno, perché la prossima fase è il Closed Beta Test 2, quindi non c'è alcuna possibilità di lanciare il gioco finché non avremo eseguito il test e raccolto i feedback».

E ancora: «Quindi, direi che ci impegniamo a testare il gioco finché i fan non ci diranno: 'Sì, questo è l'autentico Assassin's Creed su cellulare, questa è l'esperienza giusta, questa è la qualità visiva giusta'. A quel punto, probabilmente, ci siederemo come team e parleremo di quando lo rilasceremo e di quando realizzeremo tutte le altre caratteristiche che dobbiamo ancora realizzare perché il gioco su cellulare sia un buon gioco su cellulare, non solo il gioco di Assassin's Creed, ma anche il gioco di Assassin's Creed su cellulare».

Insomma, per avere tra le mani la versione finale di Jade ci sarà da attendere ancora un po'.

Nell'attesa, Ubisoft è consapevole di prendersi molti rischi con Assassin's Creed Mirage e che si tratta di un gioco che non potrà accontentare tutti i fan.

Ma non solo: è disponibile il preorder per la sedia gaming ufficiale di Assassin's Creed su Amazon con il prezzo minimo garantito. Approfittatene ora!