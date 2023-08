Assassin's Creed Codename Jade ha un titolo ufficiale (ed è quello che pensate)

Assassin’s Creed Codename Jade è il progetto mobile che prova a portare sui nostri smartphone le meccaniche base del franchise, sebbene Ubisoft abbia ora svelato il titolo ufficiale del gioco (abbastanza scontato) in occasione della Gamescom 2023.

Il gioco, che nulla ha a che vedere con titoli come il prossimo Mirage, che trovate in preordine su Amazon, punta a rievocare atmosfere orientaleggianti.

Vista anche la possibilità di giocarci gratis, Codename Jade promette di essere abbastanza appetibile per i fan irriducibili di Assassin's Creed.

Ora, come riportato anche da GameSpot, la casa transalpina ha svelato il nome ufficiale del gioco, il quale sarà semplicemente... Assassin's Creed Jade.

Nel corso del Level Infinite Showcase alla Gamescom, Ubisoft ha infatti condiviso ulteriori dettagli sul suo prossimo gioco mobile di Assassin's Creed.

Il trailer mostra molto di ciò che ci si aspetta da un capitolo di Assassin's Creed, con sequenze che coinvolgono lo stealth, il parkour e l'azione a tutto campo.

Il gioco è ambientato nell'antica Cina e rappresenta il secondo gioco di Assassin's Creed in Oriente dopo Assassin's Creed Chronicles: China.

Ecco il trailer, poco sotto, nel player dedicato (un ringraziamento alla redazione di IGN US per il filmato):

Inoltre, Level Infinite ha annunciato che una seconda fase di beta test a porte chiuse per Jade avrà luogo "presto". I fan possono iscriversi sul sito web di Jade, cliccando semplicemente a questo indirizzo.

Il tutto è piuttosto interessante, visto anche che del titolo non si sapeva granché (ad eccezione della prima closed beta), se non per un leak alla fine del 2022 che era erroneamente apparso online.

