Lo Spider-Man cancellato ci avrebbe permesso di creare il nostro Spider-eroe preferito

Sono appena trapelati online i concept art del gioco multiplayer di Spider-Man cancellato da Insomniac, compreso un possibile sguardo alla schermata di creazione del personaggio del titolo.

Mettendo da parte le recenti avventure di Spidey su PS5 (e che trovate su Amazon), c'è stato un titolo multigiocatore che è stato però cancellato.

Il gioco, secondo quanto riferito da Insomniac, era già stato cancellato molto prima della violazione dei dati: stiamo parlando di Spider-Man: The Great Web.

The Great Web avrebbe avuto una premessa simile a quella dei recenti film d'animazione di Spider-Man, con gli eroi ragno di tutto il multiverso che si riuniscono per combattere i Sinistri Sei a New York City.

All'inizio del mese è trapelato online un concept trailer del gioco, che ha permesso ai giocatori più curiosi di vedere meglio come sarebbe potuto essere il gioco se non fosse stato accantonato.

Oltre agli attesi Peter Parker e Miles Morales, Spider-Man: The Great Web avrebbe incluso Scarlet Witch in un ruolo importante, insieme a eroi ragno come Silk e Spider-Gwen.

I giocatori avrebbero potuto creare il proprio eroe a tema ragnesco e unire le forze con questi leggendari combattenti del crimine, come rivelato da una raccolta di concept art trapelate e condivise dall'utente Reddit "danoka29".

Una di queste immagini mostra quella che sembra una schermata di personalizzazione del personaggio che avrebbe permesso ai giocatori di modificare il volto, i capelli, il tipo di corpo, l'aspetto e la voce del proprio avatar prima di selezionare un moveset ispirato ai personaggi esistenti di Spider-Man come Peter, Miles o Gwen.

Altre immagini della collezione trapelata di concept art di Spider-Man: The Great Web ritraggono alcuni di questi Spider-eroi personalizzati in azione, completi di diversi costumi a tema ragnesco ispirati ai look classici dei fumetti e dei giochi.

Si possono vedere anche le versioni prototipo di Miles e Gwen, e alcuni artwork mostrano un Miles alternativo più in linea con Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Si vedono anche eserciti di Spider-eroi che combattono contro un Sandman infettato da simbionti e altri nemici dei precedenti titoli di Spider-Man, oltre anche a quella che sembra essere Madame Web al centro del multiverso.

Le recenti fughe di notizie hanno alimentato l'interesse per Spider-Man, con i fan che hanno persino lanciato petizioni per convincere Insomniac a riprendere i lavori sull'ambizioso progetto.

Restando in tema, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la classifica dei migliori e peggiori titoli basati su Spider-Man.