La petizione per salvare lo Spider-Man cancellato sta già volando, ovviamente

Marvel's Spider-Man è ormai diventato a pieno diritto una delle IP di maggior successo di PlayStation: le avventure dedicate all'Uomo Ragno create da Insomniac sono amatissime dai giocatori, rendendo dunque il supereroe di casa Marvel una IP "sicura" su cui investire.

Sappiamo che Sony ha recentemente deciso di investire maggiormente sui live service, uno dei forti desideri dell'ex presidente Jim Ryan per il futuro dei videogiochi PlayStation, ma allo stesso tempo la compagnia ha ammesso di aver trovato non poche difficoltà sul suo cammino.

Advertisement

Non solo è già stato confermato il rinvio di almeno 6 dei 12 live service previsti, ma sono stati anche cancellati diversi titoli che non si riteneva potessero funzionare.

E tra questi c'era anche Spider-Man The Great Web: nonostante l'incredibile successo di Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon) e del suo predecessore, evidentemente Sony e Insomniac hanno preferito virare su altri progetti più sicuri.

Nelle scorse ore è spuntato online tramite un leak addirittura il trailer ufficiale, che ci mostra un multiverso di Spider-Man in cui i giocatori avrebbero dovuto collaborare per sconfiggere i cattivi più pericolosi mai visti.

E ovviamente, come ci ricorda Game Rant, non potevamo segnalare l'immancabile petizione dei fan per provare a salvare un gioco ormai cancellato da tempo: la petizione in questione, aperta sul popolare portale Change.org, ha già raggiunto in poco più di 24 ore oltre 2000 firme.

Come sempre è estremamente difficile che questa petizione riesca a far cambiare idea a Sony sul progetto, ma se non altro dimostra che molti fan ritenevano l'idea potenzialmente vincente. Va però ricordato che, se il progetto è stato cancellato, ci saranno decisamente dei buoni motivi.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che proprio la cancellazione di questo progetto potrebbe essere una delle motivazioni dietro i recenti licenziamenti in casa PlayStation, che hanno colpito duramente anche la stessa Insomniac.