Spider-Man: The Great Web, ecco il trailer del gioco mai nato

Spider-Man ha un gran numero di videogiochi all'attivo, ma a quanto pare ce n'è uno dedicato all’Arrampicamuri che non vedrà mai la luce.

Senza nulla togliere alle recenti avventure di Spidey uscite su PS5 (e che trovate su Amazon), c'è un titolo multiplayer che è stato cancellato.

Dopo il successo di Marvel’s Spider-Man, il videogioco e uscito nel 2018 per PS4, Insomniac Games ha iniziato a sviluppare altri sequel, tra cui un certo Spider-Man: The Great Web.

Questo avrebbe visto molteplici eroi come protagonisti in un titolo descritto come una sorta di fusione tra Marvel’s Spider-Man e le meccaniche classiche di GTA Online.

Nel breve trailer trapelato oggi, il gioco viene mostrato nella sua interezza, con un video che mostra elementi multigiocatore che avrebbero messo cinque giocatori contro i Sinistri Sei a New York City.

The Great Web sarebbe stato costruito attorno a un vero e proprio multiverso, che sarebbe stato aperto da Scarlet Witch, e ci sarebbero state opzioni di personalizzazione dei personaggi che avrebbero portato a un'ampia gamma di supereroi che si sarebbero uniti per combattere i cattivi.

Ecco il dialogo che possiamo udire nel trailer:

«New York City. Non c'è niente al mondo che non farei per questa grande e bella mela. Un momento prima stai mangiando una fetta da Vinnie's, il momento dopo stai fermando un'evasione di un supercriminale. A volte si può agire come lupo solitario, ma è molto meglio se si è in compagnia di qualche amico. Ho già visto i Sinistri Sei... ma mai in modo così metodico e selvaggio. Non credo che questa volta sarò sufficiente, ragazzi. Ma insieme, potremmo esserlo».

Spider-Man: The Great Web, inizialmente previsto per il 2026, è stato però cancellato dal team di sviluppo e al momento in cui scriviamo non ci sono piani per rispolverarlo (e forse è meglio così).

