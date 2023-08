Lo showrunner di The Last of Us rivela la sua scena preferita (ed è straziante)

I fan sono in attesa della Stagione 2 di The Last of Us, sebbene continuano a emergere dettagli sulla prima serie.

Il nuovo show di prossima uscita si baserà quasi sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), forse divisi in due o più parti.

Lo showrunner Craig Mazin è fiducioso che la seconda stagione raggiungerà la data di uscita prevista per il 2025.

Ora, dopo che sempre Mazin ha spiegato che The Last of Us potrebbe durare fino a 4/5 stagioni, l'autore ha rivelato la sua sequenza preferita.

Come riportato anche da GamesRadar, Mazin ha svelato la scena della prima stagione di cui va più fiero e che ci ha fatto venire le lacrime solo a pensarci.

«Ho un certo posto nel mio cuore per una scena dell'ultimo episodio che ho finito di girare perché il nostro regista era positivo al COVID. È la scena in cui Joel rivela a Ellie perché ha quella cicatrice sulla testa», ha raccontato Mazin.

«Lei dice: 'Il tempo guarisce tutte le ferite'. E lui risponde: 'Non è stato il tempo a farlo'».

Questo è uno dei momenti più emozionanti dell'intera serie (il che è tutto dire, considerando quanto la storia sia costantemente straziante), e si trova nell'episodio 9 di The Last of Us.

È in questa conversazione che il Joel di Pedro Pascal rivela che la ferita da arma da fuoco è stata autoinflitta, per poi dire alla Ellie di Bella Ramsey che è stata lei a salvarlo.

Restando in argomento, sempre Mazin si sarebbe commosso quando ha avuto modo di vedere la director's cut dell'episodio 3 della serie TV di The Last of Us (della durata di ben due ore).

Ma non solo: lo showrunner ha anche risposto alle domande su chi sarà Abby nella prossima stagione di The Last of Us. Più o meno.