Little Nightmares 3 è stato rinviato

Poteva mancare qualche rinvio nel 2024 dei videogiochi? Ovviamente no, e la nuova vittima è Little Nightmares 3, nuovo capitolo della saga di platform horror.

Annunciato per la prima volta alla Opening Night Live della Gamescom 2023, Little Nightmares 3 continuerà la fortunata saga anche con un nuovo sviluppatore.

Supermassive Games è infatti il nuovo autore di Little Nightmares 3, l'amata avventura horror che ora è una trilogia, con tanto di modalità co-op.

Tuttavia, come riporta IGN US, l'uscita è stata rinviata al 2025, sempre su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

In un post su X, il team di sviluppo ha affermato che ha bisogno di più tempo per raggiungere il livello di qualità che il team e i suoi fan si aspettano dal franchise.

«I team di Supermassive Games e Bandai Namco Europe hanno lavorato duramente per offrire la migliore esperienza possibile per il prossimo capitolo della serie», ha affermato Supermassive Games.

«Per quanto non vediamo l'ora che voi ritorniate nel Nowhere, vogliamo anche assicurarci di dare al gioco la cura e l'amore che merita. La qualità è una priorità assoluta per noi, e sappiamo che anche voi la pensate allo stesso modo. Per questo motivo, abbiamo deciso di posticipare l'uscita del gioco al 2025.»

Una notizia sempre spiacevole, quella di un rinvio, ma in questo caso è meglio che Supermassive lavori con il massimo della calma per avere il massimo della qualità possibile.

Little Nightmares 3, per altro, è rimasto nel totale silenzio dall'annuncio dello scorso anno, ed effettivamente era lecito aspettarsi che c'era qualcosa di "problematico" che avrebbe anticipato un rinvio.

